Раскрыт формат заседания по иску «Роснано» о возмещении убытков с Чубайса

Арбитражный суд Москвы принял решение провести заседание по иску госкорпорации «Роснано» к экс-главе компании Анатолию Чубайсу и аффилированным с ним лицам в закрытом режиме. Об этом сообщают журналисты из зала суда.
«Суд удовлетворил ходатайство истца и решил провести заседание по иску в закрытом режиме», — заявила судья. Ее слова передает ТАСС.
В мае представитель акционерного общества «Роснано» сообщил, что все объекты недвижимости, находившиеся в собственности бывшего главы компании Анатолия Чубайса на территории России, были проданы им в период с октября 2022 года по март 2023 года. По словам юриста, за указанный промежуток времени Чубайсом были проданы 32 принадлежащих ему ранее объекта недвижимости.
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