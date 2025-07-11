Раскрыт формат заседания по иску «Роснано» о возмещении убытков с Чубайса

Заседание по иску «Роснано» к Чубайсу пройдет в закрытом режиме
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Суд в закрытом режиме проведет заседание по иску «Роснано» к Чубайсу
Суд в закрытом режиме проведет заседание по иску «Роснано» к Чубайсу Фото:

Арбитражный суд Москвы принял решение провести заседание по иску госкорпорации «Роснано» к экс-главе компании Анатолию Чубайсу и аффилированным с ним лицам в закрытом режиме. Об этом сообщают журналисты из зала суда.

«Суд удовлетворил ходатайство истца и решил провести заседание по иску в закрытом режиме», — заявила судья. Ее слова передает ТАСС.

В мае представитель акционерного общества «Роснано» сообщил, что все объекты недвижимости, находившиеся в собственности бывшего главы компании Анатолия Чубайса на территории России, были проданы им в период с октября 2022 года по март 2023 года.  По словам юриста, за указанный промежуток времени Чубайсом были проданы 32 принадлежащих ему ранее объекта недвижимости.

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Арбитражный суд Москвы принял решение провести заседание по иску госкорпорации «Роснано» к экс-главе компании Анатолию Чубайсу и аффилированным с ним лицам в закрытом режиме. Об этом сообщают журналисты из зала суда. «Суд удовлетворил ходатайство истца и решил провести заседание по иску в закрытом режиме», — заявила судья. Ее слова передает ТАСС. В мае представитель акционерного общества «Роснано» сообщил, что все объекты недвижимости, находившиеся в собственности бывшего главы компании Анатолия Чубайса на территории России, были проданы им в период с октября 2022 года по март 2023 года.  По словам юриста, за указанный промежуток времени Чубайсом были проданы 32 принадлежащих ему ранее объекта недвижимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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