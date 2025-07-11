«Все мои успехи благодаря тебе»: дочери Старовойта попрощались с отцом

Дочери Старовойта попрощались с отцом на его похоронах на Смоленском кладбище
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дочери Старовойта назвали его уникальным человеком
Дочери Старовойта назвали его уникальным человеком Фото:
новость из сюжета
Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

Две дочери экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта попрощались с отцом на его похоронах на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Все мои успехи это благодаря тебе», — сказала одна дочка. Она пожалела, что отец не увидит, как она закончит университет и станет врачом. «Он был всем и для всех», — сказала ее сестра. Она добавила, что ее отец был уникальным человеком. Родственники плачут у гроба экс-министра. 

Старовойт покончил с собой 7 июля. За несколько часов до этого появилась информация о том, что его уволили с должности в Минтрансе.

Губернатор Ленобласти, присутствующий на похоронах, назвал Старовойта «своим парнем» и отметил, что тот всегда все пропускал через себя. URA.RU ведет онлайн-трансляцию церемонии прощания.

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Две дочери экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта попрощались с отцом на его похоронах на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Все мои успехи это благодаря тебе», — сказала одна дочка. Она пожалела, что отец не увидит, как она закончит университет и станет врачом. «Он был всем и для всех», — сказала ее сестра. Она добавила, что ее отец был уникальным человеком. Родственники плачут у гроба экс-министра.  Старовойт покончил с собой 7 июля. За несколько часов до этого появилась информация о том, что его уволили с должности в Минтрансе. Губернатор Ленобласти, присутствующий на похоронах, назвал Старовойта «своим парнем» и отметил, что тот всегда все пропускал через себя. URA.RU ведет онлайн-трансляцию церемонии прощания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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