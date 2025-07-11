Соцфонд напомнил о перерасчете размера пенсий после переезда

Соцфонд: при переезде размер пенсии пересчитают с учетом районного коэффициента
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионные выплаты также могут измениться с учетом прожиточного минимума
Пенсионные выплаты также могут измениться с учетом прожиточного минимума Фото:

Перерасчет размера пенсии при переезде осуществляется с учетом прожиточного минимума и районного коэффициента. Об этом сообщил Социальный фонд России.

«После переезда размер пенсии пересчитывается с учетом районного коэффициента по новому месту жительства. Выплаты могут измениться с учетом районного коэффициента и прожиточного минимума „, — говорится в  telegram-канале „Социальный фонд России“.

Соцфонд напоминает, что надбавки к пенсии зависят также от возраста и профессионального стажа. При переезде необходимо обратиться в ближайшую клиентскую службу Соцфонда для оформления заявления о доставке пенсии и подачи запроса выплатного дела.

Районный коэффициент зависит от места работы, отрасли хозяйствующего субъекта. За уточнением районного коэффициента нужно обратиться в Фонд социального страхования РФ по месту регистрации работодателя. Размер прожиточного минимума ежегодно определяют власти субъектов РФ до 15 сентября. Новый прожиточный минимум не может быть ниже, чем в прошлом году.

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Перерасчет размера пенсии при переезде осуществляется с учетом прожиточного минимума и районного коэффициента. Об этом сообщил Социальный фонд России. «После переезда размер пенсии пересчитывается с учетом районного коэффициента по новому месту жительства. Выплаты могут измениться с учетом районного коэффициента и прожиточного минимума „, — говорится в  telegram-канале „Социальный фонд России“. Соцфонд напоминает, что надбавки к пенсии зависят также от возраста и профессионального стажа. При переезде необходимо обратиться в ближайшую клиентскую службу Соцфонда для оформления заявления о доставке пенсии и подачи запроса выплатного дела. Районный коэффициент зависит от места работы, отрасли хозяйствующего субъекта. За уточнением районного коэффициента нужно обратиться в Фонд социального страхования РФ по месту регистрации работодателя. Размер прожиточного минимума ежегодно определяют власти субъектов РФ до 15 сентября. Новый прожиточный минимум не может быть ниже, чем в прошлом году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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