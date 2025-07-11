«Единая Россия» передала костромским десантникам технику для победы

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Якушев особо отметил, что в регионе создан специальный фонд, который занимается передачей гуманитарной помощи для военных
Якушев особо отметил, что в регионе создан специальный фонд, который занимается передачей гуманитарной помощи для военных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Партия «Единая Россия» передала военнослужащим 331-го гвардейского парашютно-десантного полка из Костромы автомобили, квадроциклы и мотоциклы. Об этом рассказал секретарь генсовета партии Владимир Якушев, который вручал ключи от машин.

«Очередная партия необходимого оборудования и техники отправится бойцам, которые выполняют свой долг в зоне проведения специальной военной операции. Уверен, все это будет востребовано», — заявил Якушев. Его слова приводятся на сайте «Единой России». Уточняется, что военнослужащим 331-го гвардейского парашютно-десантного полка передали автомобили, квадроциклы и мотоциклы. 

Якушев отметил, что в Костромской области действует специальный фонд, который регулярно организует сбор и передачу гуманитарной помощи для военнослужащих. Гуманитарная помощь формируется с учетом заявок от военных. Ключи от автомобилей передали Якушевым и губернатор региона Сергей Ситников.

По словам главы Костромской области, местные жители активно поддерживают ВС РФ, а члены партии «Единая Россия» демонстрируют высокие результаты в оказании помощи военнослужащим. Он выразил благодарность всем участвующим в этом.

Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев добавил, что поддержка участников СВО стала частью системной работы в регионе. С сентября 2022 года костромские десантники получили через фонд «Гордимся тобой» сотни автомобилей. Регион с самого начала занимает твердую позицию поддержки защитников страны, а благодаря «Единой России» оказывается адресная помощь воинским частям и семьям участников СВО.

С начала специальной военной операции партия «Единая Россия» собрала более 14,5 миллиарда рублей на закупку оборудования для СВО. Были приобретены беспилотники, средства связи и экипировка для фронта.

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Партия «Единая Россия» передала военнослужащим 331-го гвардейского парашютно-десантного полка из Костромы автомобили, квадроциклы и мотоциклы. Об этом рассказал секретарь генсовета партии Владимир Якушев, который вручал ключи от машин. «Очередная партия необходимого оборудования и техники отправится бойцам, которые выполняют свой долг в зоне проведения специальной военной операции. Уверен, все это будет востребовано», — заявил Якушев. Его слова приводятся на сайте «Единой России». Уточняется, что военнослужащим 331-го гвардейского парашютно-десантного полка передали автомобили, квадроциклы и мотоциклы.  Якушев отметил, что в Костромской области действует специальный фонд, который регулярно организует сбор и передачу гуманитарной помощи для военнослужащих. Гуманитарная помощь формируется с учетом заявок от военных. Ключи от автомобилей передали Якушевым и губернатор региона Сергей Ситников. По словам главы Костромской области, местные жители активно поддерживают ВС РФ, а члены партии «Единая Россия» демонстрируют высокие результаты в оказании помощи военнослужащим. Он выразил благодарность всем участвующим в этом. Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев добавил, что поддержка участников СВО стала частью системной работы в регионе. С сентября 2022 года костромские десантники получили через фонд «Гордимся тобой» сотни автомобилей. Регион с самого начала занимает твердую позицию поддержки защитников страны, а благодаря «Единой России» оказывается адресная помощь воинским частям и семьям участников СВО. С начала специальной военной операции партия «Единая Россия» собрала более 14,5 миллиарда рублей на закупку оборудования для СВО. Были приобретены беспилотники, средства связи и экипировка для фронта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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