В Дагестане продолжает расти число отравившихся питьевой водой

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Уже 372 человека обратились в больницу из-за отравления
Уже 372 человека обратились в больницу из-за отравления Фото:

В Магарамкентском районе Дагестана за последние четыре дня за медицинской помощью по поводу симптомов кишечной инфекции обратились более 370 жителей. Как сообщили в Министерстве здравоохранения республики, на сегодняшний день 97 человек, среди которых 91 ребенок, продолжают получать лечение в стационарных отделениях с признаками гастроэнтерита.

«За истекший период зарегистрировано 372 случая заболевания, из которых 357 пришлись на детей. За минувшие сутки из лечебных учреждений были выписаны 23 несовершеннолетних пациента», — сообщил региональный минздрав.

Жители стали обращаться в больницу с признаками отравления с 7 июля. По данным следствия, все отравившиеся пили воду, которая подается в дома жителей по водопроводным линиям. Параллельно появилась информация, что 10 человек отравились в кафе Гунибского района Дагестана во время двухдневного туристического тура.

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В Магарамкентском районе Дагестана за последние четыре дня за медицинской помощью по поводу симптомов кишечной инфекции обратились более 370 жителей. Как сообщили в Министерстве здравоохранения республики, на сегодняшний день 97 человек, среди которых 91 ребенок, продолжают получать лечение в стационарных отделениях с признаками гастроэнтерита. «За истекший период зарегистрировано 372 случая заболевания, из которых 357 пришлись на детей. За минувшие сутки из лечебных учреждений были выписаны 23 несовершеннолетних пациента», — сообщил региональный минздрав. Жители стали обращаться в больницу с признаками отравления с 7 июля. По данным следствия, все отравившиеся пили воду, которая подается в дома жителей по водопроводным линиям. Параллельно появилась информация, что 10 человек отравились в кафе Гунибского района Дагестана во время двухдневного туристического тура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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