Уснувший водитель фуры всмятку раздавил легковушку на Серовском тракте. Фото

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Авария случилась на 13-м километре трассы (архивное фото)
Авария случилась на 13-м километре трассы (архивное фото) Фото:

На 13-м километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель днем 11 июля водитель фуры уснул прямо за рулем и вылетел на встречку, где устроил лобовое ДТП с Lada Kalina. В результате аварии погибла 42-летняя пассажирка легковушки, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Водитель 1968 года рождения, управлявший грузовым автомобилем „МАН“ в составе с прицепом, уснул за рулем при движении со стороны Серова в сторону Югорска, вследствие чего потерял контроль над транспортным средством. Он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada Kalina», — пояснили там.

Пассажирка легковушки скончалась до приезда медиков, а водителя госпитализировали. Оба автомобилиста были трезвы. На месте ДТП организовано реверсивное движение, проводится расследование.

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На 13-м километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель днем 11 июля водитель фуры уснул прямо за рулем и вылетел на встречку, где устроил лобовое ДТП с Lada Kalina. В результате аварии погибла 42-летняя пассажирка легковушки, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. «Водитель 1968 года рождения, управлявший грузовым автомобилем „МАН“ в составе с прицепом, уснул за рулем при движении со стороны Серова в сторону Югорска, вследствие чего потерял контроль над транспортным средством. Он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada Kalina», — пояснили там. Пассажирка легковушки скончалась до приезда медиков, а водителя госпитализировали. Оба автомобилиста были трезвы. На месте ДТП организовано реверсивное движение, проводится расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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