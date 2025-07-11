На 13-м километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель днем 11 июля водитель фуры уснул прямо за рулем и вылетел на встречку, где устроил лобовое ДТП с Lada Kalina. В результате аварии погибла 42-летняя пассажирка легковушки, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Водитель 1968 года рождения, управлявший грузовым автомобилем „МАН“ в составе с прицепом, уснул за рулем при движении со стороны Серова в сторону Югорска, вследствие чего потерял контроль над транспортным средством. Он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada Kalina», — пояснили там.
Пассажирка легковушки скончалась до приезда медиков, а водителя госпитализировали. Оба автомобилиста были трезвы. На месте ДТП организовано реверсивное движение, проводится расследование.
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