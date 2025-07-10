Суд ХМАО отправил под арест обвиняемого в жестоком двойном убийстве

Няганский городской суд отправил под арест югорчанина, который обвиняется в жестоком убийстве мужчины и женщины. Об этом сообщает пресс-служба судов ХМАО на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Няганский городской суд рассмотрел ходатайство старшего следователя Няганского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 39-летнего жителя Октябрьского района. […] Суд удовлетворил просьбу следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается на странице в соцсети.
По версии следствия в июле 2025 года в поселке Приобье местный житель совершил двойное убийство. Он зарезал мужчину 1993 года рождения и женщину 1986 года рождения.
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