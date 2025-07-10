10 июля 2025

Суд ХМАО отправил под арест обвиняемого в жестоком двойном убийстве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд заключил под стражу югорчанина, который зарезал двух человек
Суд заключил под стражу югорчанина, который зарезал двух человек Фото:

Няганский городской суд отправил под арест югорчанина, который обвиняется в жестоком убийстве мужчины и женщины. Об этом сообщает пресс-служба судов ХМАО на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Няганский городской суд рассмотрел ходатайство старшего следователя Няганского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 39-летнего жителя Октябрьского района. […] Суд удовлетворил просьбу следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается на странице в соцсети.

По версии следствия в июле 2025 года в поселке Приобье местный житель совершил двойное убийство. Он зарезал мужчину 1993 года рождения и женщину 1986 года рождения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Няганский городской суд отправил под арест югорчанина, который обвиняется в жестоком убийстве мужчины и женщины. Об этом сообщает пресс-служба судов ХМАО на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Няганский городской суд рассмотрел ходатайство старшего следователя Няганского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 39-летнего жителя Октябрьского района. […] Суд удовлетворил просьбу следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается на странице в соцсети. По версии следствия в июле 2025 года в поселке Приобье местный житель совершил двойное убийство. Он зарезал мужчину 1993 года рождения и женщину 1986 года рождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...