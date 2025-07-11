Состояние мальчика, которого наркоман швырнул об пол в Шереметьево, изменилось

Мальчика, на которого напал наркоман в Шереметьево, выписали из больницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик провел в медицинском центре 19 дней
Мальчик провел в медицинском центре 19 дней Фото:
новость из сюжета
Мужчина швырнул ребенка об пол в Шереметьево, малыш в коме

Ребенка, которого мужчина в наркотическом опьянении швырнул об пол в аэропорту Шереметьево, выписали из Детского консультативно-диагностического центра имени Л. М. Рошаля. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Московской области в соцсетях.

«Мальчик, которого неадекват швырнул об пол в Шереметьево, сегодня выписан из ДКЦ им. Л.М. Рошаля», — передает telegram-канал «Разборчивым почерком». Там уточнили, что двухлетний мальчик находился в медицинском центре на протяжении 19 дней, из которых 10 суток провел в состоянии комы.

В настоящее время ребенок самостоятельно принимает пищу и воду, проявляет активность, играет с игрушками и постепенно осваивает речь. Впереди его ожидает продолжительный курс реабилитации. К спасению ребенка были привлечены десятки специалистов, включая врачей и медицинских сестер.

Ранее, 3 июля, мальчик был переведен из реанимационного отделения в общее. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, состояние ребенка удалось стабилизировать, передает «360.ru».

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Ребенка, которого мужчина в наркотическом опьянении швырнул об пол в аэропорту Шереметьево, выписали из Детского консультативно-диагностического центра имени Л. М. Рошаля. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Московской области в соцсетях. «Мальчик, которого неадекват швырнул об пол в Шереметьево, сегодня выписан из ДКЦ им. Л.М. Рошаля», — передает telegram-канал «Разборчивым почерком». Там уточнили, что двухлетний мальчик находился в медицинском центре на протяжении 19 дней, из которых 10 суток провел в состоянии комы. В настоящее время ребенок самостоятельно принимает пищу и воду, проявляет активность, играет с игрушками и постепенно осваивает речь. Впереди его ожидает продолжительный курс реабилитации. К спасению ребенка были привлечены десятки специалистов, включая врачей и медицинских сестер. Ранее, 3 июля, мальчик был переведен из реанимационного отделения в общее. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, состояние ребенка удалось стабилизировать, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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