Состояние мальчика, которого наркоман швырнул об пол в Шереметьево, изменилось

Ребенка, которого мужчина в наркотическом опьянении швырнул об пол в аэропорту Шереметьево, выписали из Детского консультативно-диагностического центра имени Л. М. Рошаля. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Московской области в соцсетях.
«Мальчик, которого неадекват швырнул об пол в Шереметьево, сегодня выписан из ДКЦ им. Л.М. Рошаля», — передает telegram-канал «Разборчивым почерком». Там уточнили, что двухлетний мальчик находился в медицинском центре на протяжении 19 дней, из которых 10 суток провел в состоянии комы.
В настоящее время ребенок самостоятельно принимает пищу и воду, проявляет активность, играет с игрушками и постепенно осваивает речь. Впереди его ожидает продолжительный курс реабилитации. К спасению ребенка были привлечены десятки специалистов, включая врачей и медицинских сестер.
Ранее, 3 июля, мальчик был переведен из реанимационного отделения в общее. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, состояние ребенка удалось стабилизировать, передает «360.ru».
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