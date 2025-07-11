Инвалид-колясочник до полусмерти избил битой своего пасынка и снял на видео

В Подмосковье 31-летний инвалид-колясочник обвинен в покушении на убийство 11-летнего пасынка. Мужчина жестоко избил мальчика бейсбольной битой и снял происходящее на видео. Об этом сообщает областной СК.
«31-летнему жителю Видного предъявлено обвинение в покушении на убийство ребенка», — говорится в официальном telegram-канале СК. 7 июля обвиняемый нанес ребенку многочисленные удары по голове и другим частям тела. Мальчику удалось избежать смерти только благодаря тому, что он смог укрыться от нападавшего. Мотивом преступления, предварительно, стали личные разногласия между обвиняемым и родственниками ребенка.
Мать пострадавшего, находившаяся в квартире во время нападения, не предприняла попыток остановить избиение, не вызвала медицинскую помощь и не сообщила о случившемся в правоохранительные органы. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
О случившемся стало известно после публикации видеозаписи избиения в социальных сетях. Сотрудники СК оперативно прибыли на место происшествия и задержали обвиняемого. На допросе мужчина признал свою вину и дал признательные показания. Трое детей, проживавших в семье, были изъяты органами опеки и направлены в медицинское учреждение для обследования. Дети не посещали школу и ранее подвергались насилию со стороны отчима.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.