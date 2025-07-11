Челябинский «Трактор» усилился трехкратным обладателем Кубка Гагарина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Трактор» в преддверии нового сезона КХЛ пытается усилить состав
«Трактор» в преддверии нового сезона КХЛ пытается усилить состав Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» подписал двухлетний контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина Михаилом Григоренко. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Михаил Григоренко в межсезонье был одним из сильнейших хоккеистов, доступных для подписания. Этот процесс на рынке был запущен неожиданно, и мы среагировали стремительно, заключив контракт с большим мастером. За его плечами огромный опыт игры в НХЛ, международных турнирах со сборной России, а также Кубке Гагарина, трехкратным обладателем которого он и является», — цитирует официальный telegram-канал клуба генменеджера Алексея Волкова.

По мнению Волкова, Григоренко способен одинаково полезно действовать на нескольких позициях, хорош в созидании и обладает шикарным броском. К тому же он обладает отличными человеческими качествами. Менеджер заявил, что подписание Григоренко сделает «Трактор» еще более конкурентным.

Григоренко 31 год. Он играл в НХЛ, с 2017 года — в КХЛ в составе ЦСКА. Олимпийский чемпион 2018 года, бронзовый призер чемпионата мира 2019 года. Обладатель Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023). В плей-офф КХЛ 2022-23 годов Григоренко стал лучшим снайпером и бомбардиром, приняв участие во всех 27 встречах розыгрыша, в которых забросил 12 шайб, отдал 13 результативных передач. Признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина-2023.

Минувший сезон Григоренко провел в СКА (Санкт-Петербург). По завершении сезона стороны расторгли контракт по соглашению сторон.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский хоккейный клуб «Трактор» подписал двухлетний контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина Михаилом Григоренко. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. «Михаил Григоренко в межсезонье был одним из сильнейших хоккеистов, доступных для подписания. Этот процесс на рынке был запущен неожиданно, и мы среагировали стремительно, заключив контракт с большим мастером. За его плечами огромный опыт игры в НХЛ, международных турнирах со сборной России, а также Кубке Гагарина, трехкратным обладателем которого он и является», — цитирует официальный telegram-канал клуба генменеджера Алексея Волкова. По мнению Волкова, Григоренко способен одинаково полезно действовать на нескольких позициях, хорош в созидании и обладает шикарным броском. К тому же он обладает отличными человеческими качествами. Менеджер заявил, что подписание Григоренко сделает «Трактор» еще более конкурентным. Григоренко 31 год. Он играл в НХЛ, с 2017 года — в КХЛ в составе ЦСКА. Олимпийский чемпион 2018 года, бронзовый призер чемпионата мира 2019 года. Обладатель Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023). В плей-офф КХЛ 2022-23 годов Григоренко стал лучшим снайпером и бомбардиром, приняв участие во всех 27 встречах розыгрыша, в которых забросил 12 шайб, отдал 13 результативных передач. Признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина-2023. Минувший сезон Григоренко провел в СКА (Санкт-Петербург). По завершении сезона стороны расторгли контракт по соглашению сторон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...