Американист: Трамп объявит «мягкие санкции» против России

Есть высокая вероятность, что президент США Дональд Трамп объявит о введении мягких санкций против России. Об этом заявил американист Малек Дудаков, комментируя анонс Трампа, что он сделает «важное заявление по РФ» 14 июля.
«Мы слышали уже множество подобных анонсов от президента США, в том числе и по урегулированию на Украине. Но ничего революционного до сих пор не произошло. Однако нельзя исключать вероятность каких-то сильных решений американского лидера», — поделился Дудаков с деловой газетой «Взгляд»
Среди таких решений американист выделил введение неких «мягких санкций» против России. Дудаков напомнил, что администрация Трампа сейчас спорит о том, ужесточать ли санкционное давление на РФ или усилить переговорный процесс.
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