Сальдо: под завалами разрушенного дома в Алешках десятки людей

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Дроны ВСУ не дают спасателям подобраться к месту ЧП (архивное фото)
Дроны ВСУ не дают спасателям подобраться к месту ЧП (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ВСУ обрушили жилой дом в Херсонской области, люди под завалами

Под завалами разрушенного ВСУ жилого дома в Алешках Херсонской области находятся десятки людей. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. 

«Под завалами пятиэтажного дома, разрушенного авиабомбами противника, находятся десятки людей», — сообщил губернатор в Telegram. Он уточнил, что дроны ВСУ «висят над территорией» и не дают спасателям и коммунальным службам подобраться к месту происшествия. 

ВСУ атаковали авиабомбами жилой дом в Алешках около 16:00. Масштабы ущерба до сих пор неизвестны.

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Под завалами разрушенного ВСУ жилого дома в Алешках Херсонской области находятся десятки людей. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.  «Под завалами пятиэтажного дома, разрушенного авиабомбами противника, находятся десятки людей», — сообщил губернатор в Telegram. Он уточнил, что дроны ВСУ «висят над территорией» и не дают спасателям и коммунальным службам подобраться к месту происшествия.  ВСУ атаковали авиабомбами жилой дом в Алешках около 16:00. Масштабы ущерба до сих пор неизвестны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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