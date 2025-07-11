В Москве побит температурный рекорд: как горожане спасаются от жары. Фото, видео

В Москве температура достигла рекордных 35,2 градусов жары
© Служба новостей «URA.RU»
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В центре Москвы столбики термометров поднялись до +35,2°C
В центре Москвы столбики термометров поднялись до +35,2°C Фото:

Сегодня, 11 июля, в Москве сегодня зафиксирован температурный рекорд: в районе Балчуга воздух прогрелся до 35,2°C. Городские пляжи заполнены, в Мещерском парке многие отдыхающие купаются в озере, несмотря на предупреждение Роспотребнадзора о несоответствии воды там санитарным нормам. Как москвичи спасаются от аномальной жары и сколько она продлится — в материале URA.RU.

Аномальная жара в Москве

По данным метеостанции ВДНХ, воздух в 15:00 по мск прогрелся до +34,1°C, что на 0,2 градуса выше показателей вчерашнего дня, сообщил в своем telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В центре города, на Балчуге, столбики термометров поднялись до +35,2°C, а в Подмосковье — до +35,4°C в Серебряных Прудах и Зарайске.

Когда жара спадет

В выходные москвичей снова ожидает жара
В выходные москвичей снова ожидает жара
Фото:

Жара продлится и на выходных: в субботу ожидается до +35°C, что может побить рекорд 1903 года (+34,5°C), сообщил в своем telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В воскресенье кратковременные дожди немного снизят температуру до +28…+31°C. Существенное похолодание до +26…+29°C прогнозируется только в начале следующей недели, когда в столицу придут сильные ливни.

Как спасаются москвичи

В период экстремальной жары в Москве городские пляжи и фонтаны заполнены людьми, а в магазинах убирают сладости с полок из-за жары. МЧС советует по возможности не выходить на улицу и пить больше воды.

В Мещерском парке на пляже наблюдается большое скопление отдыхающих, несмотря на то, что Роспотребнадзор не рекомендовал купаться в прилегающем озере из-за несоответствия воды санитарным нормам. Кроме того, множество отдыхающих собралось на Путяевском пруду в Сокольниках. «Легко переживаю московскую жару. <...> В Москве не много мест, где можно покупаться. А так пляжных зон очень много, бассейнов», — рассказал корреспонденту URA.RU один из москвичей на пляже.

Как животные переживают жару

В аномальную жару панда Диндин охлаждается мороженым, рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем telegram-канале. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка, за состоянием животных в жаркую погоду тщательно следят.

Все вольеры оборудованы с учетом климатических потребностей обитателей: у каждого животного есть доступ к помещениям с климат-контролем, а во внешних зонах предусмотрены теневые участки для отдыха. Некоторые животные, например капибары, альпаки и слоны, наоборот, особенно активны в такую погоду и предпочитают проводить время на улице.

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Сегодня, 11 июля, в Москве сегодня зафиксирован температурный рекорд: в районе Балчуга воздух прогрелся до 35,2°C. Городские пляжи заполнены, в Мещерском парке многие отдыхающие купаются в озере, несмотря на предупреждение Роспотребнадзора о несоответствии воды там санитарным нормам. Как москвичи спасаются от аномальной жары и сколько она продлится — в материале URA.RU. Аномальная жара в Москве По данным метеостанции ВДНХ, воздух в 15:00 по мск прогрелся до +34,1°C, что на 0,2 градуса выше показателей вчерашнего дня, сообщил в своем telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В центре города, на Балчуге, столбики термометров поднялись до +35,2°C, а в Подмосковье — до +35,4°C в Серебряных Прудах и Зарайске. Когда жара спадет Жара продлится и на выходных: в субботу ожидается до +35°C, что может побить рекорд 1903 года (+34,5°C), сообщил в своем telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В воскресенье кратковременные дожди немного снизят температуру до +28…+31°C. Существенное похолодание до +26…+29°C прогнозируется только в начале следующей недели, когда в столицу придут сильные ливни. Как спасаются москвичи В период экстремальной жары в Москве городские пляжи и фонтаны заполнены людьми, а в магазинах убирают сладости с полок из-за жары. МЧС советует по возможности не выходить на улицу и пить больше воды. В Мещерском парке на пляже наблюдается большое скопление отдыхающих, несмотря на то, что Роспотребнадзор не рекомендовал купаться в прилегающем озере из-за несоответствия воды санитарным нормам. Кроме того, множество отдыхающих собралось на Путяевском пруду в Сокольниках. «Легко переживаю московскую жару. <...> В Москве не много мест, где можно покупаться. А так пляжных зон очень много, бассейнов», — рассказал корреспонденту URA.RU один из москвичей на пляже. Как животные переживают жару В аномальную жару панда Диндин охлаждается мороженым, рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем telegram-канале. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка, за состоянием животных в жаркую погоду тщательно следят. Все вольеры оборудованы с учетом климатических потребностей обитателей: у каждого животного есть доступ к помещениям с климат-контролем, а во внешних зонах предусмотрены теневые участки для отдыха. Некоторые животные, например капибары, альпаки и слоны, наоборот, особенно активны в такую погоду и предпочитают проводить время на улице.
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