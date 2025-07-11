Сегодня, 11 июля, в Москве сегодня зафиксирован температурный рекорд: в районе Балчуга воздух прогрелся до 35,2°C. Городские пляжи заполнены, в Мещерском парке многие отдыхающие купаются в озере, несмотря на предупреждение Роспотребнадзора о несоответствии воды там санитарным нормам. Как москвичи спасаются от аномальной жары и сколько она продлится — в материале URA.RU.
Аномальная жара в Москве
По данным метеостанции ВДНХ, воздух в 15:00 по мск прогрелся до +34,1°C, что на 0,2 градуса выше показателей вчерашнего дня, сообщил в своем telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В центре города, на Балчуге, столбики термометров поднялись до +35,2°C, а в Подмосковье — до +35,4°C в Серебряных Прудах и Зарайске.
Когда жара спадет
Жара продлится и на выходных: в субботу ожидается до +35°C, что может побить рекорд 1903 года (+34,5°C), сообщил в своем telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В воскресенье кратковременные дожди немного снизят температуру до +28…+31°C. Существенное похолодание до +26…+29°C прогнозируется только в начале следующей недели, когда в столицу придут сильные ливни.
Как спасаются москвичи
В период экстремальной жары в Москве городские пляжи и фонтаны заполнены людьми, а в магазинах убирают сладости с полок из-за жары. МЧС советует по возможности не выходить на улицу и пить больше воды.
В Мещерском парке на пляже наблюдается большое скопление отдыхающих, несмотря на то, что Роспотребнадзор не рекомендовал купаться в прилегающем озере из-за несоответствия воды санитарным нормам. Кроме того, множество отдыхающих собралось на Путяевском пруду в Сокольниках. «Легко переживаю московскую жару. <...> В Москве не много мест, где можно покупаться. А так пляжных зон очень много, бассейнов», — рассказал корреспонденту URA.RU один из москвичей на пляже.
Как животные переживают жару
В аномальную жару панда Диндин охлаждается мороженым, рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем telegram-канале. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка, за состоянием животных в жаркую погоду тщательно следят.
Все вольеры оборудованы с учетом климатических потребностей обитателей: у каждого животного есть доступ к помещениям с климат-контролем, а во внешних зонах предусмотрены теневые участки для отдыха. Некоторые животные, например капибары, альпаки и слоны, наоборот, особенно активны в такую погоду и предпочитают проводить время на улице.
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