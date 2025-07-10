Где в Москве можно легально купаться: список пляжей, которые спасут в адскую жару

В Москве сегодня, 10 июля, температура воздуха достигла отметки +33,7°C, превысив предыдущий рекорд 1996 года на 0,3 градуса. В условиях аномальной жары жители города ищут спасения у водоемов, однако возможность купания ограничена. По информации Роспотребнадзора, для купания официально разрешены лишь четыре зоны отдыха. Где можно купаться в Москве и как добраться до этих пляжей — в материале URA.RU.
Рекордная жара в столице
Столбики термометров в Москве поднялись до +33,7°C, что на 0,3 градуса выше предыдущего максимума 1996 года. На метеостанции Балчуг и вовсе зафиксировали +35°C, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Где можно купаться в Москве
По данным Роспотребнадзора, на 10 июля официально открыты для купания четыре зоны отдыха. Среди них:
- Тропарево (ЮЗАО)
- Серебряный Бор-2
- Серебряный Бор-3 (СЗАО)
- Путяевский пруд №1 (ВАО)
Еще несколько водоемов, включая озеро Белое и Мещерский пруд, временно закрыты из-за несоответствия воды санитарным нормам. Там можно загорать и отдыхать, но купаться не рекомендуется. Кроме того, четыре зоны отдыха — «Левобережье», пляж «Динамо», Головинские пруды и Большой Садовый пруд в САО — в настоящее время работают как зоны отдыха без права купания из-за несоответствия воды и песка санитарным нормам. На территориях размещены знаки, запрещающие купание.
Пляж «Тропарево»
Он расположен в одноименном парке. Здесь оборудована песчаная береговая линия, установлены 20 бесплатных шезлонгов. Для детей предусмотрены батуты и игровая зона. Особенность места — хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура парка, где можно покататься на велосипедах или роликах после купания.
Как добраться: от станции метро «Теплый Стан» на автобусе №388 до остановки «Парк Тропарево» (напротив главного входа). Также можно доехать на автомобиле по адресу: ул. Академика Виноградова, 12.
«Серебряный Бор-2»
Пляж отличается чистым песчаным покрытием и прозрачной водой, которая быстро прогревается в жаркие дни. Здесь можно арендовать гидроцикл, поиграть в пляжный волейбол, позаниматься на уличных тренажерах или отдохнуть с детьми на специальных площадках.
Как добраться: От станций метро «Белорусская», «Беговая», «Полежаевская» — на троллейбусах №№20, 86. От «Полежаевской» в сторону Серебряного Бора ходят троллейбусы №21 и №65, а также маршрутка №190.
«Серебряный Бор-3»
Этот протяженный пляж является одним из самых популярных в столице. Инфраструктура включает душевые кабинки, волейбольные площадки, прокат катамаранов и лодок, детские игровые зоны с горками и воркаут-площадку для взрослых. Многие приезжают вечером поужинать у воды под музыку.
Как добраться: от метро «Полежаевская» на маршрутках №190 или 390.
Путяевский пруд №1
Это единственное официальное место для купания на востоке Москвы, расположенное в парке «Сокольники». Водоем имеет песчаный берег с пологим входом в воду, специальную зону для малышей, спасательную вышку, воркаут-зону и волейбольную площадку. Глубина достигает 2,5 метров, поэтому купаться детям разрешено только в специально отведенном месте.
Как добраться: на электричке Станция «Маленковская» Ярославского направления, далее 200 метров пешком. Можно доехать на метро Станция «Сокольники», выходы 2 или 4. Далее автобус №140 до ост. «4-й Лучевой просек», затем пешком 450 метров. Либо от метро пешком напрямик через парк «Сокольники». Также ходят трамваи №11 и №25.
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