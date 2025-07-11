11 июля 2025

Прокурор Екатеринбурга Кузнецова ушла в отставку: имя сменщика

Пост прокурора Екатеринбурга после отставки Кузнецовой займет Корелов
© Служба новостей «URA.RU»
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Светлана Кузнецова возглавляла прокуратуру последние 10 лет
Светлана Кузнецова возглавляла прокуратуру последние 10 лет Фото:

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, возглавлявшая ведомство последние десять лет, ушла в отставку. 10 июля был ее последний день работы, рассказал URA.RU источник. Другой уточнил — преемник уже готов.

Ее увольнение — не неожиданность, у нее истек срок полномочий. Готовящуюся отставку обсуждали последний год. Кузнецова возглавляла прокуратуру Екатеринбурга с 1 июля 2015 года, до этого была прокурором Дзержинского района Нижнего Тагила. Временно исполняющим обязанности руководителя назначен ее бывший заместитель Евгений Аюпов.

По данным URA.RU, место Кузнецовой займет прокурор Чкаловского района Екатеринбурга Игорь Корелов. Он считается представителем так называемой «саратовской» команды, которая может получить серьезное усиление. Еще одним её представителем в Екатеринбурге является прокурор Верх-Исетского района Алексей Лобазов. Коллективу Корелова могут представить уже в понедельник, 14 июля.

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Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, возглавлявшая ведомство последние десять лет, ушла в отставку. 10 июля был ее последний день работы, рассказал URA.RU источник. Другой уточнил — преемник уже готов. Ее увольнение — не неожиданность, у нее истек срок полномочий. Готовящуюся отставку обсуждали последний год. Кузнецова возглавляла прокуратуру Екатеринбурга с 1 июля 2015 года, до этого была прокурором Дзержинского района Нижнего Тагила. Временно исполняющим обязанности руководителя назначен ее бывший заместитель Евгений Аюпов. По данным URA.RU, место Кузнецовой займет прокурор Чкаловского района Екатеринбурга Игорь Корелов. Он считается представителем так называемой «саратовской» команды, которая может получить серьезное усиление. Еще одним её представителем в Екатеринбурге является прокурор Верх-Исетского района Алексей Лобазов. Коллективу Корелова могут представить уже в понедельник, 14 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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