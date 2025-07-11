Не долетел до Москвы: самолет экстренно вернулся в Пермь

Самолет авиакомпании «Победа» вернулся в пермский аэропорт после взлета из-за ограничений на посадку в московском Шереметьево. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.
«11 июля 2025 года самолет Boeing 737-800 авиакомпании „Победа“ (борт RA-73235), выполнявший рейс PBD6512 из Перми в московский Шереметьево, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Инцидент произошел в 03:14 по московскому времени — после взлета командир воздушного судна принял решение о возврате на исполнительный старт. Причиной возврата стали ограничения на использование воздушного пространства в аэропорту назначения. Самолет благополучно приземлился в аэропорту „Большое Савино“. Данных о технических неисправностях воздушного судна не поступало», — говорится в сообщении Aviaincident.
Ранее в пермском аэропорту «Большое Савино» уже отменяли и переносили рейсы в Москву из-за ограничений на прием и отправку самолетов в столичных аэропортах. По данным Росавиации, подобные меры вводились для обеспечения авиационной безопасности, что также привело к задержкам и отмене других рейсов, включая обратные рейсы из Москвы и рейсы в Сочи.
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