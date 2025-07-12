Как пенсионерам найти дополнительный заработок

Пенсионеры в России могут увеличить свой доход, устроившись на подработку, сдавая квартиру в аренду или начав малый бизнес. Об этом сообщил заведующий кафедрой бизнес-аналитики Финансового университета при правительстве РФ Михаил Толмачев.
«Мужчины могут трудиться охранниками, а женщины — нянями в детских садах. Так дополнительно к пенсии можно будет получать от 30 тысяч рублей», — рассказал Толмачев в интервью aif.ru. Он пояснил, что только восемь из 41 миллиона пенсионеров в России официально работают — это минимальный показатель за последние 14 лет. По его словам, некоторые пенсионеры даже осваивают современные профессии, вроде ведения блогов: «Блоги — это, конечно, хорошо, но в массовом порядке пенсионеры этим заниматься не будут».
В качестве востребованных вариантов подработки для пенсионеров Толмачев выделил должности охранника (в среднем 30 тысяч рублей в месяц) и водителя-курьера (от 50 тысяч), а для женщин — няню (45 тысяч), бухгалтера (65 тысяч), продавца (45 тысяч), уборщицу (40 тысяч рублей). Эксперт отметил, что пожилые специалисты обычно согласны на зарплату на 20% ниже молодежи, они также более усидчивее и надежнее. В крупных городах шансы найти подходящую работу выше благодаря большему выбору вакансий.
Кроме того, Толмачев напомнил о возможности сдавать квартиру, если есть альтернативное жилье, или заключать договор пожизненной ренты — однако последний вариант требует осторожности при выборе компании. Также пенсионеры могут заняться малыми бизнес-проектами — например, изготовлением и продажей домашней выпечки или вязаных изделий. Однако для успешного старта потребуется помощь родственников в оформлении статуса самозанятого и продвижении услуг через интернет.
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