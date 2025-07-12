Лукашенко призвал Молдавию навсегда забыть про ЕС

В ходе встречи с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном, который ныне является председателем Партии социалистов Молдавии, президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свое мнение о нецелесообразности интеграции Молдавии в Европейский Союз. Встреча проходила в Минске в субботу.
«Мой вам совет древнего политика: не рвитесь вы ни в какие союзы <...> Вы что, думаете, молдаван там ждут и особое будет отношение?», — заявил Лукашенко. Цитату приводит БелТА.
По словам Лукашенко, странам, подобным Молдавии, не стоит стремиться к вступлению в Европейский Союз, где их, по его мнению, никто особенно не ожидает. Президент Белоруссии привел пример Украины, указывая на проблемы, с которыми столкнулась страна при попытках экспорта зерна через ЕС в прошлом году.
Президент также выразил уверенность в том, что с молдавской аграрной продукцией и вином могут произойти аналогичные события, если Молдавия решит интегрироваться в ЕС. Лукашенко подчеркнул значимость сохранения и ценности молдавской земли и призвал к сохранению геополитического баланса.
Игорь Додон поддержал мнение Лукашенко и напомнил о референдуме 2024 года, на котором большинство граждан Молдавии высказались против евроинтеграции. Додон отметил, что молдаване заинтересованы в поддержании дружественных отношений со всеми странами, включая Россию и страны ЕАЭС.
Ранее Александр Лукашенко неоднократно выражал скептицизм в отношении западных интеграционных структур и подчеркивал недоверие к действиям США и ЕС, отмечая их согласованную политику несмотря на публичные разногласия. В переговорах с западными представителями белорусский лидер также указывал на различие позиций по ключевым вопросам, что отражается и в его отношении к евроинтеграционным устремлениям других постсоветских стран, включая Молдавию.
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