Прокуратура взяла под контроль внезапное отключение света во Владивостоке

Прокуратура Приморского края начала проверку по факту аварийного отключения электричества во Владивостоке 12 июля. Сейчас в одном из районов города без света остаются более 22 тысяч человек. В ведомстве сообщили, что по итогам проверки будет дана принципиальная оценка действиям лиц, отвечающих за эксплуатацию и обслуживание электросетей.
«Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства. <...> Фактическое восстановление прав граждан находится на контроле», — говорится в telegram-канале региональной прокуратуры.
По данным ведомства, сегодня на объектах электроснабжения города произошла авария. В результате этого свыше 22 тысяч жителей Ленинского района остались без света.
В конце июня во Владивостоке произошел еще один инцидент — утечка газа в гипермаркете «Ремо» в одном из торговых центров (ТЦ). Слабый запах аммиака присутствовал в районе одной из касс продовольственной точки. В Минздраве региона сообщили, что в результате ЧП в больницы доставили восемь человек. Источник утечки газа ищут с помощью газоанализаторов, передает «Национальная служба новостей».
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