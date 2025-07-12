Прокуратура взяла под контроль внезапное отключение света во Владивостоке

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Прокуратура по итогам проверки оценит действия лиц, которые ответственны за отключение света во Владивостоке
Прокуратура по итогам проверки оценит действия лиц, которые ответственны за отключение света во Владивостоке Фото:

Прокуратура Приморского края начала проверку по факту аварийного отключения электричества во Владивостоке 12 июля. Сейчас в одном из районов города без света остаются более 22 тысяч человек. В ведомстве сообщили, что по итогам проверки будет дана принципиальная оценка действиям лиц, отвечающих за эксплуатацию и обслуживание электросетей.

«Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства. <...> Фактическое восстановление прав граждан находится на контроле», — говорится в telegram-канале региональной прокуратуры. 

По данным ведомства, сегодня на объектах электроснабжения города произошла авария. В результате этого свыше 22 тысяч жителей Ленинского района остались без света.

В конце июня во Владивостоке произошел еще один инцидент — утечка газа в гипермаркете «Ремо» в одном из торговых центров (ТЦ). Слабый запах аммиака присутствовал в районе одной из касс продовольственной точки. В Минздраве региона сообщили, что в результате ЧП в больницы доставили восемь человек. Источник утечки газа ищут с помощью газоанализаторов, передает «Национальная служба новостей». 

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Прокуратура Приморского края начала проверку по факту аварийного отключения электричества во Владивостоке 12 июля. Сейчас в одном из районов города без света остаются более 22 тысяч человек. В ведомстве сообщили, что по итогам проверки будет дана принципиальная оценка действиям лиц, отвечающих за эксплуатацию и обслуживание электросетей. «Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства. <...> Фактическое восстановление прав граждан находится на контроле», — говорится в telegram-канале региональной прокуратуры.  По данным ведомства, сегодня на объектах электроснабжения города произошла авария. В результате этого свыше 22 тысяч жителей Ленинского района остались без света. В конце июня во Владивостоке произошел еще один инцидент — утечка газа в гипермаркете «Ремо» в одном из торговых центров (ТЦ). Слабый запах аммиака присутствовал в районе одной из касс продовольственной точки. В Минздраве региона сообщили, что в результате ЧП в больницы доставили восемь человек. Источник утечки газа ищут с помощью газоанализаторов, передает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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