Из гипермаркета во Владивостоке выводят людей без сознания: что известно к этому часу. Видео

«Известия»: из гипермаркета во Владивостоке вывели 9 человек, отравившихся газом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На место утечки газа в районе ТЦ прибыли бригады скорой помощи
На место утечки газа в районе ТЦ прибыли бригады скорой помощи Фото:
новость из сюжета
В гипермаркете во Владивостоке пострадали люди после отравления неизвестным газом

Во Владивостоке на территории торгового центра (ТЦ) в гипермаркете «Реми» зафиксировали утечку газа — это подтвердил владелец объекта. Сейчас ТЦ закрыт, а прокуратура Приморского края проводит проверку. 

Региональный Минздрав заявил о восьми пострадавших — у них отравление газом в легкой форме. Также некоторых работников выводили без сознания с территории объекта. Что известно к этому часу об инциденте во Владивостоке — в материале URA.RU. 

Первые сообщения о ситуации: пожарные выводили людей без сознания

Из гипермаркета «Реми» на улице Борисенко пожарные, прибывшие на место, выносили сотрудников — те потеряли сознание. К торговому центру приехали также бригады скорой помощи. На тот момент утечка газа была лишь предварительной причиной инцидента. 

Бригады пожарных выводили сотрудников гипермаркета, потерявших сознание
Бригады пожарных выводили сотрудников гипермаркета, потерявших сознание
Фото:

Владелец гипермаркета подтвердил предположения об утечке газа

Факт утечки газа неустановленного происхождения подтвердили в пресс-службе группы компаний (ГК) «Реми», являющейся собственником торгового объекта. Отмечается, что его зафиксировали около 12:35 по местному времени. По данным ряда местных telegram-каналов, произошла утечка фреона. Он используется в качестве хладагента в различных охлаждающих системах (кондиционеры и холодильники).

Кроме того, один из очевидцев, находившихся в торговом помещении в тот момент, рассказал, что сильный запах газа ощущался в районе касс гипермаркета. В связи с этим одному сотруднику стало плохо. 

Сейчас гипермаркет закрыт, как и весь ТЦ, а находившихся внутри людей эвакуировали. Пока сроки возобновления его работы неизвестны. На месте происшествия продолжают работу представители надзорных ведомств и пожарных служб. Кроме того, врачи оказывают помощь сотрудникам гипермаркета. 

Предварительно, пострадали девять человек

В Минздраве Приморского края сообщили о восьми пострадавших, у них зафиксированы признаки отравления газом. Как заявили в министерстве, никого из них не госпитализировали.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего
Прокуратура начала проверку по факту произошедшего
Фото:

В региональном управлении МЧС подтвердили завершение эвакуации сотрудников и посетителей торгового центра. URA.RU также связалось с министерством для уточнения подробностей, там от комментариев отказались, предложив обратиться в прокуратуру и следственный комитет.

Прокуратура начала проверку причин инцидента

Прокуратура Приморского края инициировала проверку и выясняет все обстоятельства утечки газа. По данным зампрокурора Первомайского района Артура Мартиросяна, по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во Владивостоке на территории торгового центра (ТЦ) в гипермаркете «Реми» зафиксировали утечку газа — это подтвердил владелец объекта. Сейчас ТЦ закрыт, а прокуратура Приморского края проводит проверку.  Региональный Минздрав заявил о восьми пострадавших — у них отравление газом в легкой форме. Также некоторых работников выводили без сознания с территории объекта. Что известно к этому часу об инциденте во Владивостоке — в материале URA.RU.  Первые сообщения о ситуации: пожарные выводили людей без сознания Из гипермаркета «Реми» на улице Борисенко пожарные, прибывшие на место, выносили сотрудников — те потеряли сознание. К торговому центру приехали также бригады скорой помощи. На тот момент утечка газа была лишь предварительной причиной инцидента.  Владелец гипермаркета подтвердил предположения об утечке газа Факт утечки газа неустановленного происхождения подтвердили в пресс-службе группы компаний (ГК) «Реми», являющейся собственником торгового объекта. Отмечается, что его зафиксировали около 12:35 по местному времени. По данным ряда местных telegram-каналов, произошла утечка фреона. Он используется в качестве хладагента в различных охлаждающих системах (кондиционеры и холодильники). Кроме того, один из очевидцев, находившихся в торговом помещении в тот момент, рассказал, что сильный запах газа ощущался в районе касс гипермаркета. В связи с этим одному сотруднику стало плохо.  Сейчас гипермаркет закрыт, как и весь ТЦ, а находившихся внутри людей эвакуировали. Пока сроки возобновления его работы неизвестны. На месте происшествия продолжают работу представители надзорных ведомств и пожарных служб. Кроме того, врачи оказывают помощь сотрудникам гипермаркета.  Предварительно, пострадали девять человек В Минздраве Приморского края сообщили о восьми пострадавших, у них зафиксированы признаки отравления газом. Как заявили в министерстве, никого из них не госпитализировали. В региональном управлении МЧС подтвердили завершение эвакуации сотрудников и посетителей торгового центра. URA.RU также связалось с министерством для уточнения подробностей, там от комментариев отказались, предложив обратиться в прокуратуру и следственный комитет. Прокуратура начала проверку причин инцидента Прокуратура Приморского края инициировала проверку и выясняет все обстоятельства утечки газа. По данным зампрокурора Первомайского района Артура Мартиросяна, по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...