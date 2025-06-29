Во Владивостоке на территории торгового центра (ТЦ) в гипермаркете «Реми» зафиксировали утечку газа — это подтвердил владелец объекта. Сейчас ТЦ закрыт, а прокуратура Приморского края проводит проверку.
Региональный Минздрав заявил о восьми пострадавших — у них отравление газом в легкой форме. Также некоторых работников выводили без сознания с территории объекта. Что известно к этому часу об инциденте во Владивостоке — в материале URA.RU.
Первые сообщения о ситуации: пожарные выводили людей без сознания
Из гипермаркета «Реми» на улице Борисенко пожарные, прибывшие на место, выносили сотрудников — те потеряли сознание. К торговому центру приехали также бригады скорой помощи. На тот момент утечка газа была лишь предварительной причиной инцидента.
Владелец гипермаркета подтвердил предположения об утечке газа
Факт утечки газа неустановленного происхождения подтвердили в пресс-службе группы компаний (ГК) «Реми», являющейся собственником торгового объекта. Отмечается, что его зафиксировали около 12:35 по местному времени. По данным ряда местных telegram-каналов, произошла утечка фреона. Он используется в качестве хладагента в различных охлаждающих системах (кондиционеры и холодильники).
Кроме того, один из очевидцев, находившихся в торговом помещении в тот момент, рассказал, что сильный запах газа ощущался в районе касс гипермаркета. В связи с этим одному сотруднику стало плохо.
Сейчас гипермаркет закрыт, как и весь ТЦ, а находившихся внутри людей эвакуировали. Пока сроки возобновления его работы неизвестны. На месте происшествия продолжают работу представители надзорных ведомств и пожарных служб. Кроме того, врачи оказывают помощь сотрудникам гипермаркета.
Предварительно, пострадали девять человек
В Минздраве Приморского края сообщили о восьми пострадавших, у них зафиксированы признаки отравления газом. Как заявили в министерстве, никого из них не госпитализировали.
В региональном управлении МЧС подтвердили завершение эвакуации сотрудников и посетителей торгового центра. URA.RU также связалось с министерством для уточнения подробностей, там от комментариев отказались, предложив обратиться в прокуратуру и следственный комитет.
Прокуратура начала проверку причин инцидента
Прокуратура Приморского края инициировала проверку и выясняет все обстоятельства утечки газа. По данным зампрокурора Первомайского района Артура Мартиросяна, по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.
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