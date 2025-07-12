Трамп решился ввести пошлины против ЕС

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 30% тарифов на все товары из Европейского союза. Они начнут действовать с 1 августа. Аналогичные торговые меры будут применены и в отношении продукции из Мексики
«Начиная с 1 августа 2025 года, мы будем взимать с Европейского Союза тариф всего в размере всего 30% на продукты ЕС, отправленные в Соединенные Штаты, отдельные от всех отраслевых тарифов. Товары, перешедшие на уклонение от более высокого тарифа, будут подвергаться этому более высокому тарифу. Пожалуйста, поймите, что число 30% гораздо меньше, чем необходимо для устранения неравенства дефицита торговли с ЕС», — говорится в документе Белого дома. Заявление Трамп опубликовал в своих соцсетях.
Как следует из документов, опубликованных Трампом, аналогичные торговые меры с 1 августа будут применены и в отношении продукции из Мексики. По информации администрации президента, решение связано с необходимостью борьбы с фентаниловым кризисом в США. В документе говорится, что установление 30% пошлины связаны с «неспособностью Мексики остановить картели», что, по мнению американских властей, стало одной из причин распространения фентанила в стране.
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