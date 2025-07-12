Гладков раскрыл подробности прилета дрона по дому в Белгороде

В Белгороде в результате атаки беспилотника Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по жилому дому пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате атаки вражеского беспилотника на многоквартирный дом ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал Гладков в своем telegram-канале.
От взрывной волны в здании выбиты окна и поврежден фасад. На месте происшествия работают оперативные службы, включая пожарные бригады и спасателей. Они проводят необходимые аварийно-восстановительные работы и оценивают ущерб.
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