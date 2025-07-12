Гладков раскрыл подробности прилета дрона по дому в Белгороде

Гладков: из-за удара БПЛА по жилому дому в Белгороде пострадала женщина
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Беспилотник прилетел в высотку Белгорода (архивное фото)
Беспилотник прилетел в высотку Белгорода (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгороде в результате атаки беспилотника Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по жилому дому пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате атаки вражеского беспилотника на многоквартирный дом ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал Гладков в своем telegram-канале.

От взрывной волны в здании выбиты окна и поврежден фасад. На месте происшествия работают оперативные службы, включая пожарные бригады и спасателей. Они проводят необходимые аварийно-восстановительные работы и оценивают ущерб.

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В Белгороде в результате атаки беспилотника Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по жилому дому пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В результате атаки вражеского беспилотника на многоквартирный дом ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал Гладков в своем telegram-канале. От взрывной волны в здании выбиты окна и поврежден фасад. На месте происшествия работают оперативные службы, включая пожарные бригады и спасателей. Они проводят необходимые аварийно-восстановительные работы и оценивают ущерб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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