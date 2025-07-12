Сильный ураган, обрушившийся на столицу вместе с дождем, привел к серьезным разрушениям. Одним из пострадавших объектов стал медицинский комплекс «Москва», крышу которого сорвало порывами ветра. Инцидент произошел сегодня днем, в результате чего часть здания оказалась повреждена.
«Крышу медкомплекса „Москва“ сорвало во время столичного урагана», — пишет Mаsh. Власти города призывают москвичей и гостей столицы к осторожности.
Ранее сильный ливень, сопровождаемый выпадением града, обрушился на Москву и Московскую область после периода аномальной жары. Сегодня температура воздуха в столице достигла отметки в 36 градусов, что стало новым температурным рекордом, побив предыдущий, установленный в 1903 году.
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