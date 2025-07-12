Московские дороги затопило водой после экстремальной жары. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Местные жители сообщают о граде в столице России
Местные жители сообщают о граде в столице России Фото:

Сильный ливень, сопровождаемый выпадением града, обрушился на Москву и Московскую область после периода аномальной жары. Сегодня температура воздуха в столице достигла отметки в 36 градусов, что стало новым температурным рекордом, побив предыдущий, установленный в 1903 году.

Изнуряющая жара сменилась резким похолоданием и осадками. По словам метеорологов, такой резкий перепад погоды не редкость для текущего времени года, однако интенсивность осадков вызвала удивление даже у специалистов.

На данный момент, по информации синоптиков, дождь в Москве и области должен прекратиться в ближайший час. Спасательные службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия непогоды для города и его жителей. Жителям и гостям столицы рекомендуется принять меры предосторожности и следить за обновлениями погоды в своих районах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сильный ливень, сопровождаемый выпадением града, обрушился на Москву и Московскую область после периода аномальной жары. Сегодня температура воздуха в столице достигла отметки в 36 градусов, что стало новым температурным рекордом, побив предыдущий, установленный в 1903 году. Изнуряющая жара сменилась резким похолоданием и осадками. По словам метеорологов, такой резкий перепад погоды не редкость для текущего времени года, однако интенсивность осадков вызвала удивление даже у специалистов. На данный момент, по информации синоптиков, дождь в Москве и области должен прекратиться в ближайший час. Спасательные службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия непогоды для города и его жителей. Жителям и гостям столицы рекомендуется принять меры предосторожности и следить за обновлениями погоды в своих районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...