Сильный ливень, сопровождаемый выпадением града, обрушился на Москву и Московскую область после периода аномальной жары. Сегодня температура воздуха в столице достигла отметки в 36 градусов, что стало новым температурным рекордом, побив предыдущий, установленный в 1903 году.
Изнуряющая жара сменилась резким похолоданием и осадками. По словам метеорологов, такой резкий перепад погоды не редкость для текущего времени года, однако интенсивность осадков вызвала удивление даже у специалистов.
На данный момент, по информации синоптиков, дождь в Москве и области должен прекратиться в ближайший час. Спасательные службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия непогоды для города и его жителей. Жителям и гостям столицы рекомендуется принять меры предосторожности и следить за обновлениями погоды в своих районах.
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