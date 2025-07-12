МКАД частично перекрыта из-за мощного дождя

Движение по внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) в районе Капотни приостановлено из-за сильного подтопления проезжей части. Об этом сообщили в госавтоинспекции Москвы.
«На юго-востоке столицы в районе 16 км внешней стороны МКАД подтопление проезжей части», — сообщили представители госавтоинспекции в своем telegram-канале. Движение транспорта ограничено.
Сотрудники ГИБДД осуществляют регулирование дорожного движения и предоставляют водителям всестороннюю поддержку. Водителям настоятельно рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты объезда и следовать указаниям сотрудников дорожных служб.
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