МКАД частично перекрыта из-за мощного дождя

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Движение по внешней стороне МКАД в районе Капотни перекрыто из-за подтопления
Движение по внешней стороне МКАД в районе Капотни перекрыто из-за подтопления Фото:

Движение по внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) в районе Капотни приостановлено из-за сильного подтопления проезжей части. Об этом сообщили в госавтоинспекции Москвы.

«На юго-востоке столицы в районе 16 км внешней стороны МКАД подтопление проезжей части», — сообщили представители госавтоинспекции в своем telegram-канале. Движение транспорта ограничено.

Сотрудники ГИБДД осуществляют регулирование дорожного движения и предоставляют водителям всестороннюю поддержку. Водителям настоятельно рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты объезда и следовать указаниям сотрудников дорожных служб.

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Движение по внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) в районе Капотни приостановлено из-за сильного подтопления проезжей части. Об этом сообщили в госавтоинспекции Москвы. «На юго-востоке столицы в районе 16 км внешней стороны МКАД подтопление проезжей части», — сообщили представители госавтоинспекции в своем telegram-канале. Движение транспорта ограничено. Сотрудники ГИБДД осуществляют регулирование дорожного движения и предоставляют водителям всестороннюю поддержку. Водителям настоятельно рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты объезда и следовать указаниям сотрудников дорожных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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