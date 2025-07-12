Директор МХАТ после многомиллиардного скандала появился в церкви

Директор МХАТа Кехман посетил богослужение в Петропавловском соборе
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Патриарх Кирилл вел богослужение, на котором присутствовал директор МХАТа Кехман
Патриарх Кирилл вел богослужение, на котором присутствовал директор МХАТа Кехман Фото:
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Директор МХАТа Владимир Кехман посетил богослужение в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, сообщил источник в митрополии. Ранее ему было предъявлено обвинение в растрате.

«Кехман — не частый гость в петербургских храмах Русской православной церкви», — сообщил собеседник РИА "Новости". Богослужение, на котором присутствовал директор МХАТа, возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В отношении Кехмана расследуется уголовное дело. Ему  предъявлено обвинение по делу о растрате в особо крупном размере. Директору театра может грозить до десяти лет лишения свободы.

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Директор МХАТа Владимир Кехман посетил богослужение в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, сообщил источник в митрополии. Ранее ему было предъявлено обвинение в растрате. «Кехман — не частый гость в петербургских храмах Русской православной церкви», — сообщил собеседник РИА "Новости". Богослужение, на котором присутствовал директор МХАТа, возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В отношении Кехмана расследуется уголовное дело. Ему  предъявлено обвинение по делу о растрате в особо крупном размере. Директору театра может грозить до десяти лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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