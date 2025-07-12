Директор МХАТ после многомиллиардного скандала появился в церкви

Директор МХАТа Владимир Кехман посетил богослужение в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, сообщил источник в митрополии. Ранее ему было предъявлено обвинение в растрате.
«Кехман — не частый гость в петербургских храмах Русской православной церкви», — сообщил собеседник РИА "Новости". Богослужение, на котором присутствовал директор МХАТа, возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В отношении Кехмана расследуется уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по делу о растрате в особо крупном размере. Директору театра может грозить до десяти лет лишения свободы.
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