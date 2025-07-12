12 июля 2025
11 июля 2025

Екатеринбуржцы выступили против незаконной стройки под окнами дома. Видео

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Жильцы готовы стоять до утра, чтобы не допустить стройку (архивное фото)
Жильцы готовы стоять до утра, чтобы не допустить стройку (архивное фото) Фото:

Жители микрорайона Широкая Речка в Екатеринбурге мешают проведению незаконной стройки на улице Анатолия Муранова. По словам жильцов здесь запрещено строительство в любом виде. Информацию об этом URA.RU подтвердили в полиции города.

«Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции № 8 УМВД России по Екатеринбургу в установленном законом порядке. На место выезжал наряд комплексных сил полиции. В настоящее время сотрудниками территориального ОВД проводятся проверочные мероприятия», — заявили в ведомстве.

Против застройки вышло около 20 жильцов. По словам очевидцев, многие готовы стоять до утра и не пропускать технику.

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Жители микрорайона Широкая Речка в Екатеринбурге мешают проведению незаконной стройки на улице Анатолия Муранова. По словам жильцов здесь запрещено строительство в любом виде. Информацию об этом URA.RU подтвердили в полиции города. «Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции № 8 УМВД России по Екатеринбургу в установленном законом порядке. На место выезжал наряд комплексных сил полиции. В настоящее время сотрудниками территориального ОВД проводятся проверочные мероприятия», — заявили в ведомстве. Против застройки вышло около 20 жильцов. По словам очевидцев, многие готовы стоять до утра и не пропускать технику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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