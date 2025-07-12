Жители микрорайона Широкая Речка в Екатеринбурге мешают проведению незаконной стройки на улице Анатолия Муранова. По словам жильцов здесь запрещено строительство в любом виде. Информацию об этом URA.RU подтвердили в полиции города.
«Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции № 8 УМВД России по Екатеринбургу в установленном законом порядке. На место выезжал наряд комплексных сил полиции. В настоящее время сотрудниками территориального ОВД проводятся проверочные мероприятия», — заявили в ведомстве.
Против застройки вышло около 20 жильцов. По словам очевидцев, многие готовы стоять до утра и не пропускать технику.
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