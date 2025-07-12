Пожар произошел вечером 12 июля на территории базы «Динамо» в Перми. Загорелась одна из беседок для отдыха. Сообщение о возгорании появилось в соцсетях — очевидцы опубликовали видео с места происшествия, на котором видно пламя и работу пожарных.
«Сообщение о пожаре поступило вечером. Установлено, что происходит горение беседки для пикника. Проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Отмечается, что на месте работали 19 человек личного состава и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 75 квадратных метров.
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