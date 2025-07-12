12 июля 2025
11 июля 2025

На лыжной базе в Перми вспыхнула беседка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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К месту вызова были направлены 19 человек личного состава и четыре единицы техники
К месту вызова были направлены 19 человек личного состава и четыре единицы техники Фото:

Пожар произошел вечером 12 июля на территории базы «Динамо» в Перми. Загорелась одна из беседок для отдыха. Сообщение о возгорании появилось в соцсетях — очевидцы опубликовали видео с места происшествия, на котором видно пламя и работу пожарных.

«Сообщение о пожаре поступило вечером. Установлено, что происходит горение беседки для пикника. Проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Отмечается, что на месте работали 19 человек личного состава и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 75 квадратных метров.

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Пожар произошел вечером 12 июля на территории базы «Динамо» в Перми. Загорелась одна из беседок для отдыха. Сообщение о возгорании появилось в соцсетях — очевидцы опубликовали видео с места происшествия, на котором видно пламя и работу пожарных. «Сообщение о пожаре поступило вечером. Установлено, что происходит горение беседки для пикника. Проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Отмечается, что на месте работали 19 человек личного состава и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 75 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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