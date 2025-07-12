12 июля 2025

Военкоры сообщили о прорыве армии РФ на сумском направлении

© Служба новостей «URA.RU»
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Военкоры заявили о продвижении ВС РФ в Сумской области
Военкоры заявили о продвижении ВС РФ в Сумской области Фото:

Российские войска прорвались в населенный пункт Мирополье в Сумской области Украины. Об этом сообщают военные корреспонденты. 

«На сумском направлении российские войска взяли на себя часть Александрии и штурмовали северный центр Мирополья, где заняли ряды. Кроме того, продолжаются активные боестолкновения в районе Юнаковки и Кондратовки. Противник пытается контратаковать на северо-западной и северной окраинах Кондратовки», — говорится в сообщении telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Официальных данных от Минобороны России по этому поводу пока не поступало. 

Ранее российские войска уже наносили удары по объектам газовой и энергетической инфраструктуры в Сумской области, а также уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе села Пушкаревка. На этом направлении также отмечались попытки украинских сил прорваться в Курскую область и активные боестолкновения в приграничье.

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Российские войска прорвались в населенный пункт Мирополье в Сумской области Украины. Об этом сообщают военные корреспонденты.  «На сумском направлении российские войска взяли на себя часть Александрии и штурмовали северный центр Мирополья, где заняли ряды. Кроме того, продолжаются активные боестолкновения в районе Юнаковки и Кондратовки. Противник пытается контратаковать на северо-западной и северной окраинах Кондратовки», — говорится в сообщении telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Официальных данных от Минобороны России по этому поводу пока не поступало.  Ранее российские войска уже наносили удары по объектам газовой и энергетической инфраструктуры в Сумской области, а также уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе села Пушкаревка. На этом направлении также отмечались попытки украинских сил прорваться в Курскую область и активные боестолкновения в приграничье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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