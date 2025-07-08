Военные России уничтожили склад с оружием и газо-энергетическую инфраструктуру ВСУ: карта СВО 8 июля

За прошедшие сутки российские военные нанесли удары по объектам газовой и энергетической инфраструктуры на территории Украины, которые обеспечивают функционирование предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
ВС РФ уничтожили газо-энергетическую инфраструктуру ВСУ
ВС РФ за последние сутки нанесли удары по объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины из сферы ВПК. Об этом сообщили в Минобороны России, отметив, что также удар был нанесен по пунктам временной дислокации украинской армии и иностранных наемников в 133 районах.
Сумское направление
Армия Украины попытались прорваться в Курскую область
На участке государственной границы в курском приграничье в районе населенного пункта Рыжевка группа противника предприняла попытку прорыва в сторону Теткино. В результате завязавшейся перестрелки основная часть бойцов ВСУ была уничтожена, а оставшиеся военные отступили, пишет telegram-канал «Два майора».
Уничтожен склад противника под Сумами
Минобороны сообщило об уничтожении замаскированного полевого склада боеприпасов ВСУ в районе села Пушкаревка Сумской области. По данным ведомства, склад, принадлежащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде противника, был выявлен средствами разведки в лесном массиве неподалеку от указанного населенного пункта.
Для поражения обнаруженного объекта Воздушно-космические силы (ВКС) России применили авиационную бомбу ФАБ-500, оснащенную универсальным модулем планирования и коррекции. С помощью средств объективного контроля в режиме реального времени была зафиксирована успешная ликвидация цели, в результате чего сдетонировали находившиеся на складе боеприпасы.
Донецкое направление
Уничтожена украинская ББМ «Новатор»
Военнослужащие Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» ликвидировали боевую бронированную машину (ББМ) марки «Новатор» противника в районе Красноармейска (ныне Покровск) в ДНР. В Минобороны РФ уточнили, что операция проводилась при поддержке FPV-дронов.
ВСУ попали в «огневой мешок» у Зеленой Долины
Российские бойцы добились тактического преимущества в районах населенных пунктов Липовое и Зеленая Долина. Они создали создан «огневой мешок», в который оказалась зажата украинская группировка, дислоцированная у Зеленой Долины. Военный эксперт Андрей Марочко, что в результате этого под контроль ВС РФ был взят небольшой участок автомобильной трассы, ведущей в Шандриголово.
Под контроль взята трасса Константиновка — Дружковка
Военные России установили огневой контроль над трассой Константиновка — Дружковка, сообщил советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, эта дорога является единственным маршрутом, по которому осуществляется снабжение подразделений ВСУ в данном районе фронта. Он также заявил, что украинская армия в Константиновке оказалась в «огневом мешке».
В Горловке из-за обстрела Украины погиб мирный житель
В результате обстрела ВСУ в Никитовском районе Горловки погиб мирный житель 1963-го года рождения. По информации, предоставленной главой региона Денисом Пушилиным, украинские военные совершили пять атак, в ходе которых использовалась ствольная артиллерия калибра 155 мм, в том числе с кассетными боеприпасами, а также ударные беспилотники.
Покровское направление
К востоку от Мирнограда, российские подразделения вошли в населенный пункт Новоэкономическое, расположенный на западном берегу реки Казенный Торец. В этом районе продолжаются интенсивные боевые столкновения, противник оказывает сопротивление, используя БПЛА, пишет telegram-канал «Два майора».
В результате складывается очередной тактический «карман», в котором оказались остатки подразделений ВСУ. С севера российские силы ведут наступление в направлении Новоэкономического со стороны населенного пункта Разино. Кроме того, юго-западнее Красноармейска Минобороны сообщило об освобождении силами группировки «Центр» населенного пункта Дачное в Днепропетровской области.
Запорожское направление
В районе населенных пунктов Щербаки, Степовое и Каменское на запорожском направлении продолжаются активные боевые действия. Фактическая обстановка за последние сутки свидетельствует о поступательном и планомерном продвижении российских подразделений, сообщил telegram-канал «Два майора».
Также ВСУ нанесли удар по жилому сектору в городе Васильевка Запорожской области. В результате обстрела были повреждены более 10 квартир в одном из домов. Кроме того, один мирный житель погиб, еще шесть человек получили ранения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.