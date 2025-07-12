12 июля 2025
11 июля 2025

На Екатеринбург надвигается затяжная магнитная буря. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Магнитная буря продлится до следующих выходных
Магнитная буря продлится до следующих выходных Фото:

Уже вечером 13 июля Екатеринбург накроет длительная магнитная буря. Ослабления ожидаются только на следующих выходных. Такой прогноз дают эксперты на платформе Time-In.ru.

Геомагнитные возмущения накроют в город под вечер 13 июля. Активность продлится до 19 июля, после чего показатели вернутся к норме. Однако спустя два дня уже сильная буря вновь накроет город. Основная причина геомагнитных возмущений — вспышки на солнце.

Во время геомагнитных бурь эксперты рекомендуют ограничить интенсивные физические и эмоциональные нагрузки, побольше отдыхать и пить воды. Людям с хроническими заболеваниями следует заранее приготовить все необходимые лекарства. Из-за магнитных бурь возможны ухудшение сна, сильная раздражительность и головные боли.

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Уже вечером 13 июля Екатеринбург накроет длительная магнитная буря. Ослабления ожидаются только на следующих выходных. Такой прогноз дают эксперты на платформе Time-In.ru. Геомагнитные возмущения накроют в город под вечер 13 июля. Активность продлится до 19 июля, после чего показатели вернутся к норме. Однако спустя два дня уже сильная буря вновь накроет город. Основная причина геомагнитных возмущений — вспышки на солнце. Во время геомагнитных бурь эксперты рекомендуют ограничить интенсивные физические и эмоциональные нагрузки, побольше отдыхать и пить воды. Людям с хроническими заболеваниями следует заранее приготовить все необходимые лекарства. Из-за магнитных бурь возможны ухудшение сна, сильная раздражительность и головные боли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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