В небе над Свердловской областью вновь заметили редкие и красивые серебристые облака. Жители региона делятся красивыми фотографиями необычного атмосферного явления в социальных сетях.
«Серебристые облака прямо сейчас можно наблюдать над Поволжьем, Уралом и Западной Сибирью в северной части неба», — написали в сообществе «Патруль ночного неба» в «ВКонтакте». Для наиболее лучшего обзора рекомендуется выехать из города.
Серебристые облака видны только в фазу глубоких сумерек — сразу после захода солнца либо непосредственно перед его восходом. Обычно они появляются лишь летом на несколько недель.
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