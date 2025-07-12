12 июля 2025
11 июля 2025

Красивое природное явление заметили в небе над Свердловской областью. Фото

В небе над Свердловской областью увидели серебристые облака
© Служба новостей «URA.RU»
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Серебристые облака видны после захода солнца (архивное фото)
Серебристые облака видны после захода солнца (архивное фото) Фото:

В небе над Свердловской областью вновь заметили редкие и красивые серебристые облака. Жители региона делятся красивыми фотографиями необычного атмосферного явления в социальных сетях.

«Серебристые облака прямо сейчас можно наблюдать над Поволжьем, Уралом и Западной Сибирью в северной части неба», — написали в сообществе «Патруль ночного неба» в «ВКонтакте». Для наиболее лучшего обзора рекомендуется выехать из города.

Серебристые облака видны только в фазу глубоких сумерек — сразу после захода солнца либо непосредственно перед его восходом. Обычно они появляются лишь летом на несколько недель. 

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В небе над Свердловской областью вновь заметили редкие и красивые серебристые облака. Жители региона делятся красивыми фотографиями необычного атмосферного явления в социальных сетях. «Серебристые облака прямо сейчас можно наблюдать над Поволжьем, Уралом и Западной Сибирью в северной части неба», — написали в сообществе «Патруль ночного неба» в «ВКонтакте». Для наиболее лучшего обзора рекомендуется выехать из города. Серебристые облака видны только в фазу глубоких сумерек — сразу после захода солнца либо непосредственно перед его восходом. Обычно они появляются лишь летом на несколько недель. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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