Студентам с 1 сентября положена новая стипендия

С 1 сентября 2025 года в России начнут выплачивать стипендии имени донецкой журналистки Марии Пироговой студентам, аспирантам и ординаторам, проявившим себя в общественно полезной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.
«Установить, что стипендии имени М.В.Пироговой назначаются студентам (куреантам), аспирантам (адъюнктам) и ординаторам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся по образовательным программам высшего образования, проявившим активную гражданскую позицию, а также участвующим в общественно полезной деятельности, направленной на развитие гражданских инициатив», — говорится в постановлении правительства. Оно опубликовано на сайте правовой информации.
Выплаты смогут получать учащиеся, не имеющие академической задолженности и добившиеся особых успехов в одном из 12 направлений. В их числе — поддержка участников специальной военной операции, помощь малообеспеченным гражданам и людям с инвалидностью, участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, защита окружающей среды, а также популяризация здорового образа жизни. Всего ежемесячные выплаты будут получать по 10 студентов очной формы обучения и по 10 аспирантов или ординаторов. Размер стипендии составит от 15 до 20 тысяч рублей.
Кандидатов на получение стипендии будут выдвигать образовательные учреждения и иные организации, ведущие образовательную деятельность. Отбор претендентов пройдет на конкурсной основе. В состав комиссии войдут представители Ассоциации волонтерских центров, некоммерческих организаций, институтов общественного развития и добровольческих объединений.
Мария Пирогова с 2014 года занималась гуманитарной деятельностью в ДНР — она доставляла жителям продукты, медикаменты и детское питание, и сотрудничала с «Волонтерами Победы». В декабре 2022 года она трагически погибла в результате ракетного удара ВСУ в возрасте 29 лет. Посмертно награждена орденом Мужества, передает РАПСИ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.