12 июля 2025
11 июля 2025

Пермяки вновь увидели самое красивое природное явление. Фото

В небе над Пермью заметили редкие серебристые облака
© Служба новостей «URA.RU»
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Уникальное явление можно наблюдать после заката, с наступлением сумерек
Уникальное явление можно наблюдать после заката, с наступлением сумерек Фото:

Жители Перми вечером 12 июля вновь заметили в небе редкое природное явление — серебристые облака. Пермяки поделились снимками редкого атмосферного явления в соцсетях. 

«В Перми можно увидеть редкие серебристые облака», — говорится в сообщении telegram-канала «Пермское чтиво». Серебристые облака хорошо видны сразу после захода солнца, с наступлением сумерек.

Серебристые облака образуются на высоте 70–90 км в мезосфере, что близко к условной границе космоса. В Пермском крае сезон видимости ночных серебристых облаков продлится до конца июля.

Серебристые облака образуются на высоте 70–90 км
Серебристые облака образуются на высоте 70–90 км
Фото:

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Жители Перми вечером 12 июля вновь заметили в небе редкое природное явление — серебристые облака. Пермяки поделились снимками редкого атмосферного явления в соцсетях.  «В Перми можно увидеть редкие серебристые облака», — говорится в сообщении telegram-канала «Пермское чтиво». Серебристые облака хорошо видны сразу после захода солнца, с наступлением сумерек. Серебристые облака образуются на высоте 70–90 км в мезосфере, что близко к условной границе космоса. В Пермском крае сезон видимости ночных серебристых облаков продлится до конца июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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