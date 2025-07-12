Уникальное явление можно наблюдать после заката, с наступлением сумерек
Жители Перми вечером 12 июля вновь заметили в небе редкое природное явление — серебристые облака. Пермяки поделились снимками редкого атмосферного явления в соцсетях.
«В Перми можно увидеть редкие серебристые облака», — говорится в сообщении telegram-канала «Пермское чтиво». Серебристые облака хорошо видны сразу после захода солнца, с наступлением сумерек.
Серебристые облака образуются на высоте 70–90 км в мезосфере, что близко к условной границе космоса. В Пермском крае сезон видимости ночных серебристых облаков продлится до конца июля.
Серебристые облака образуются на высоте 70–90 км
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