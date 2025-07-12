12 июля 2025
11 июля 2025

Губернатор Махонин похвастался своим уловом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Махонин часто рыбачит вместе со своим сыном
Дмитрий Махонин часто рыбачит вместе со своим сыном Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин похвастался в соцсетях своим уловом. Глава региона рассказал, что был на рыбалке вместе с сыном.

«С детства люблю рыбалку, а сейчас ловим рыбу уже вместе с сыном. С Днем рыбака! Всем любителям и профессионалам — ни хвоста, ни чешуи», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказывало про рыбака из Перми, который поймал гигантского судака в Чусовой. А о том, как правильно готовить рыбу — узнаете из публикации наших корреспондентов.

Дмитрий Махонин не раскрыл, где он рыбачил
Дмитрий Махонин не раскрыл, где он рыбачил
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин похвастался в соцсетях своим уловом. Глава региона рассказал, что был на рыбалке вместе с сыном. «С детства люблю рыбалку, а сейчас ловим рыбу уже вместе с сыном. С Днем рыбака! Всем любителям и профессионалам — ни хвоста, ни чешуи», — написал губернатор в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало про рыбака из Перми, который поймал гигантского судака в Чусовой. А о том, как правильно готовить рыбу — узнаете из публикации наших корреспондентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...