Дмитрий Махонин часто рыбачит вместе со своим сыном
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин похвастался в соцсетях своим уловом. Глава региона рассказал, что был на рыбалке вместе с сыном.
«С детства люблю рыбалку, а сейчас ловим рыбу уже вместе с сыном. С Днем рыбака! Всем любителям и профессионалам — ни хвоста, ни чешуи», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказывало про рыбака из Перми, который поймал гигантского судака в Чусовой. А о том, как правильно готовить рыбу — узнаете из публикации наших корреспондентов.
Дмитрий Махонин не раскрыл, где он рыбачил
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