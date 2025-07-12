12 июля 2025

Под Очером утонула девушка во время катания на сапборде

© Служба новостей «URA.RU»
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На погибшей не было спасательного жилета
На погибшей не было спасательного жилета Фото:

В Очерском округе Пермского края 12 июля утонула девушка, катавшаяся на сапборде. Об этом сообщило министерство территориальной безопасности региона.

«Трагедия случилась из-за нарушения правил безопасности купания на плавательных средствах. Девушка находилась на воде без спасательного жилета», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Тело достали сотрудники краевой службы спасения. С начала года и по середину июня на водоемах региона погибли 18 человек, об этом URA.RU уже писало.

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В Очерском округе Пермского края 12 июля утонула девушка, катавшаяся на сапборде. Об этом сообщило министерство территориальной безопасности региона. «Трагедия случилась из-за нарушения правил безопасности купания на плавательных средствах. Девушка находилась на воде без спасательного жилета», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Тело достали сотрудники краевой службы спасения. С начала года и по середину июня на водоемах региона погибли 18 человек, об этом URA.RU уже писало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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