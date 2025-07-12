Под Очером утонула девушка во время катания на сапборде

На погибшей не было спасательного жилета
В Очерском округе Пермского края 12 июля утонула девушка, катавшаяся на сапборде. Об этом сообщило министерство территориальной безопасности региона.
«Трагедия случилась из-за нарушения правил безопасности купания на плавательных средствах. Девушка находилась на воде без спасательного жилета», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Тело достали сотрудники краевой службы спасения. С начала года и по середину июня на водоемах региона погибли 18 человек, об этом URA.RU уже писало.
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