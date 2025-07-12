12 июля 2025
11 июля 2025

10 лучших кадров с фестиваля «Лето в Тобольском кремле» на выступлении рэпера МОТа. Фото

В Тобольске завершился XVI фестиваль «Лето в Тобольском кремле»
© Служба новостей «URA.RU»
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МОТ выступил совместно с Тюменским филармоническим оркестром
МОТ выступил совместно с Тюменским филармоническим оркестром Фото:

В Тобольске 12 июля состоялся заключительный день фестиваля «Лето в Тобольском кремле», на котором выступил рэпер МОТ совместно с Тюменским филармоническим оркестром под руководством Юрия Медяника. Это был первый опыт выступления музыканта под аккомпанемент классической музыки. 10 лучших моментов выступления — в объективе корреспондента URA.RU.

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В Тобольске 12 июля состоялся заключительный день фестиваля «Лето в Тобольском кремле», на котором выступил рэпер МОТ совместно с Тюменским филармоническим оркестром под руководством Юрия Медяника. Это был первый опыт выступления музыканта под аккомпанемент классической музыки. 10 лучших моментов выступления — в объективе корреспондента URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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