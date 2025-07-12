МОТ выступил совместно с Тюменским филармоническим оркестром
В Тобольске 12 июля состоялся заключительный день фестиваля «Лето в Тобольском кремле», на котором выступил рэпер МОТ совместно с Тюменским филармоническим оркестром под руководством Юрия Медяника. Это был первый опыт выступления музыканта под аккомпанемент классической музыки. 10 лучших моментов выступления — в объективе корреспондента URA.RU.
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