12 июля 2025

Водитель иномарки погиб после столкновения с ограждением в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на трассе Карагай — Кудымкар
Авария произошла на трассе Карагай — Кудымкар Фото:

В Прикамье в результате столкновения с дорожным ограждением погиб водитель иномарки. Авария произошла 13 июля, передает краевая Госавтоинспекция.

«По предварительной информации, на 71-м километре трассы водитель Toyota Corolla не справился с управлением, допустил наезд на пластиковое ограждение с последующим опрокидыванием машины. В результате мужчина скончался на месте ДТП, пассажир — женщина 1989 года рождения с травмами доставлена в больницу», — указано в telegram-канале ведомства.

Дорожные полицейские проверяют ДТП. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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В Прикамье в результате столкновения с дорожным ограждением погиб водитель иномарки. Авария произошла 13 июля, передает краевая Госавтоинспекция. «По предварительной информации, на 71-м километре трассы водитель Toyota Corolla не справился с управлением, допустил наезд на пластиковое ограждение с последующим опрокидыванием машины. В результате мужчина скончался на месте ДТП, пассажир — женщина 1989 года рождения с травмами доставлена в больницу», — указано в telegram-канале ведомства. Дорожные полицейские проверяют ДТП. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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