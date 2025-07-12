Водитель иномарки погиб после столкновения с ограждением в Пермском крае

Авария произошла на трассе Карагай — Кудымкар
В Прикамье в результате столкновения с дорожным ограждением погиб водитель иномарки. Авария произошла 13 июля, передает краевая Госавтоинспекция.
«По предварительной информации, на 71-м километре трассы водитель Toyota Corolla не справился с управлением, допустил наезд на пластиковое ограждение с последующим опрокидыванием машины. В результате мужчина скончался на месте ДТП, пассажир — женщина 1989 года рождения с травмами доставлена в больницу», — указано в telegram-канале ведомства.
Дорожные полицейские проверяют ДТП. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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