Семейная пара отсудила за грубость таксиста 80 тысяч рублей

Семейная пара получила компенсацию за грубость таксиста, из-за которого они опоздали на самолет. Компания-агрегратор должна им почти 80 тысяч рублей. Об этом пишет MK.RU.
«Суд подтвердил, что при оформлении заказа заключался договор именно с организацией, а не с частным лицом. Поэтому перевозчику придется выплатить солидную сумму — 77 199 рублей 40 копеек», — говорится в материале MK.RU. Инцидент произошел в октябре прошлого года. Пара направлялась в аэропорт Шереметьево, откуда должна была полететь в Саранск. Однако по пути водитель такси нарушал правила и грубил пассажирам. В итоге до воздушной гавани они не доехали. Таксист высадил их на дороге по пути в Шереметьево.
На поиск другой машины у супругов ушло некоторое время, в результате чего они не успели на свой рейс до Саранска. Впоследствии им пришлось добираться туда на поезде. После чего семейная пара решила подать в суд. В стоимость компенсации были включены расходы на такси до аэропорта, оплату билетов на «Аэроэкспресс» до Белорусского вокзала, железнодорожные билеты до Саранска, возмещение морального вреда, а также компенсация в связи с отказом добровольно покрыть понесенные убытки.
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