Принял полицейских за гражданских: пермяк опротестовал уголовное дело на ТВ

В эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о жителе Прикамья, который не согласен с уголовным делом, возбужденным против него. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
«В эфире программы <...> говорилось о несогласии с установлением обстоятельств применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов жителем Пермского края. Отмечается, что мужчина не согласен с обвинением, поскольку ошибочно принял правоохранителей за гражданских лиц», — указано в telegram-канале ведомства.
В регионе по данному факту возбудили уголовное дело. В итоге герою сюжета вынесли приговор. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад у прикамских следователей о ходе расследования.
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