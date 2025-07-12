12 июля 2025

Принял полицейских за гражданских: пермяк опротестовал уголовное дело на ТВ

В эфире федерального канала пермяк сообщил о несогласии с уголовным делом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Речь идет о нападении на правоохранителей
Речь идет о нападении на правоохранителей Фото:

В эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о жителе Прикамья, который не согласен с уголовным делом, возбужденным против него. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

«В эфире программы <...> говорилось о несогласии с установлением обстоятельств применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов жителем Пермского края. Отмечается, что мужчина не согласен с обвинением, поскольку ошибочно принял правоохранителей за гражданских лиц», — указано в telegram-канале ведомства.

В регионе по данному факту возбудили уголовное дело. В итоге герою сюжета вынесли приговор. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад у прикамских следователей о ходе расследования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о жителе Прикамья, который не согласен с уголовным делом, возбужденным против него. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). «В эфире программы <...> говорилось о несогласии с установлением обстоятельств применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов жителем Пермского края. Отмечается, что мужчина не согласен с обвинением, поскольку ошибочно принял правоохранителей за гражданских лиц», — указано в telegram-канале ведомства. В регионе по данному факту возбудили уголовное дело. В итоге герою сюжета вынесли приговор. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад у прикамских следователей о ходе расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...