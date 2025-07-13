Путин поделился теплым воспоминанием о родителях

Родители президента России Владимира Путина с особой теплотой относились не только к своей малой родине, но и ко всей стране в целом. По словам главы РФ, это передалось и ему.
«Отец считал своей родиной не только Петербург (ранее Ленинград — прим. URA.RU), но и деревню, где он вырос, в Калининской области — сейчас Тверской области, а тогда тоже была Тверь (ранее Калининской — прим. URA.RU)», — рассказал президент. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Путин отметил, что его родители редко говорили о своих чувствах, но когда вспоминали о Великой Отечественной войне и восстановлении страны, то воспринимали свою родину и семью как часть единого целого. Он подчеркнул, что это отношение к стране, как к общему дому, передалось ему от родителей. «Я так к этому и привык относиться», — признался глава государства.
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