На подъездах к Крымскому мосту 13 июля образовались масштабные заторы, в которых скопилось более 1300 автомобилей. Туристы, стремящиеся попасть на отдых в Крым, столкнулись с многочасовыми ожиданиями, нехваткой воды, грязными туалетами и попытками некоторых водителей обойти очередь по обочине, что только усугубляет ситуацию. Рассказываем, как отдыхающие справляются с пробками и какие меры предпринимают власти для смягчения последствий.
Масштабы заторов
На 13:00 13 июля в очереди со стороны Тамани находилось 1010 автомобилей, а со стороны Керчи — 198. Время ожидания досмотра достигало трех часов, а в пиковые моменты, по отзывам туристов, доходило до пяти часов. Утром того же дня пробка начиналась с 902 машин, но к полудню выросла до 1055, что указывает на стремительный рост числа желающих попасть в Крым.
Заторы начались еще ночью: в 2:00 по МСК движение было свободным, но уже к 4:00 скопилось 269 автомобилей, а к 5:00 — 652. К 9:00 утра очередь со стороны Тамани превысила тысячу машин, а со стороны Керчи начала формироваться вторая волна. Основной причиной пробок называют сезонный наплыв туристов, усиленный мерами безопасности, включая строгий досмотр транспорта.
Что говорят участники пробки
Ожидание в пробке превратилось для туристов в настоящее испытание. Один из водителей, вставший в очередь в 6:30 утра, рассказал URA.RU, что провел в заторе почти четыре часа, добравшись до досмотра только к 10:10. «Много хитрецов, из-за которых пробка стоит еще дольше. Лезут по обочине, а потом их разворачивают ДПС», — пожаловался он. По его словам, сотрудники на пунктах досмотра вежливы и объясняют правила, но процесс идет медленно из-за большого числа машин.
Грязные туалеты и нехватка воды
Условия в пробке оставляют желать лучшего. Туристы жалуются на грязные биотуалеты, установленные вдоль трассы. «Кабинки стоят, но грязноватые», — отметила одна из отдыхающих в telegram-чате. Питьевую воду волонтеры раздают, но только тем, кто ждет более полутора часов, и не всегда ее хватает. Некоторые водители, как рассказал собеседник URA.RU, не видели раздачи воды и не пользовались туалетами, предпочитая терпеть.
Власти предпринимают меры для улучшения условий. На подъездах к мосту работают пункты отдыха с тентами, туалетами и возможностью подкрепиться. Ближайшие заправки расположены в 10 минутах езды, где можно запастись водой и едой. Однако в жару, достигающую 30–35°C, отсутствие кондиционера в машине и длительное ожидание создают дискомфорт.
Досмотры и безопасность
Основной причиной заторов остаются строгие меры безопасности после атак на Крымский мост, в результате чего досмотры стали более тщательными. На таманской стороне работают 60 и на керченской — 50 пунктов контроля, проверяющих около 650 автомобилей в час.
Водителям рекомендуют брать минимум вещей и упаковывать их компактно. Разрешается провозить до 100 литров жидкости и пять мешков сыпучих материалов. Оружие допускается только с лицензией.
Пробки также вызывают рост туристического потока в Крым из-за доступных цен. Альтернативный маршрут через Мариуполь менее популярен. Власти пытаются улучшить ситуацию, организовав поддержку волонтеров и контроль за дорожным движением. Эксперты советуют проезжать ночью, чтобы избежать очередей, и тщательно планировать поездку.
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