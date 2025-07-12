12 июля 2025

Пермская прокуратура требует от утилизатора отходов вернуть купленный участок

© Служба новостей «URA.RU»
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Стороны заключили соглашение купли-продажи в 2023 году (архивное фото)
Стороны заключили соглашение купли-продажи в 2023 году (архивное фото) Фото:

Прокуратура Пермского края требует признать недействительной сделку по продаже участка сельхозназначения площадью 14,3 га в Октябрьском округе. Из материалов арбитражного суда следует, что ООО «Военная экология» выкупила у местной администрации землю за 230 тысяч рублей. Ее следует вернуть в муниципальную собственность, считает истец.

«Прокуратура требует признать недействительной сделку между ООО „Военная экология“ и администрацией Октябрьского округа. Муниципалитету должны быть возвращены средства, полученные в результате купли-продажи», — приводит выдержки из судебных материалов издание «Коммерсант-Прикамье». При этом основания для предъявления иска не раскрываются.

Арбитраж, рассмотрев ходатайство надзорного органа, применил обеспечительные меры: компании запрещено вносить какие-либо изменения в Единый государственный реестр недвижимости в отношении спорного участка до рассмотрения дела по существу. В свою очередь, представители ООО подали заявление о применении срока исковой давности.

По информации Rusprofile, «Военная экология» занимается ликвидацией последствий загрязнений и отходов. Ее учредителями являются пять физических лиц. Выручка предприятия за прошлый год составила 28,2 млн рублей, а чистая прибыль — 429 тысяч рублей.

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Прокуратура Пермского края требует признать недействительной сделку по продаже участка сельхозназначения площадью 14,3 га в Октябрьском округе. Из материалов арбитражного суда следует, что ООО «Военная экология» выкупила у местной администрации землю за 230 тысяч рублей. Ее следует вернуть в муниципальную собственность, считает истец. «Прокуратура требует признать недействительной сделку между ООО „Военная экология“ и администрацией Октябрьского округа. Муниципалитету должны быть возвращены средства, полученные в результате купли-продажи», — приводит выдержки из судебных материалов издание «Коммерсант-Прикамье». При этом основания для предъявления иска не раскрываются. Арбитраж, рассмотрев ходатайство надзорного органа, применил обеспечительные меры: компании запрещено вносить какие-либо изменения в Единый государственный реестр недвижимости в отношении спорного участка до рассмотрения дела по существу. В свою очередь, представители ООО подали заявление о применении срока исковой давности. По информации Rusprofile, «Военная экология» занимается ликвидацией последствий загрязнений и отходов. Ее учредителями являются пять физических лиц. Выручка предприятия за прошлый год составила 28,2 млн рублей, а чистая прибыль — 429 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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