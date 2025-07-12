Пермская прокуратура требует от утилизатора отходов вернуть купленный участок

Прокуратура Пермского края требует признать недействительной сделку по продаже участка сельхозназначения площадью 14,3 га в Октябрьском округе. Из материалов арбитражного суда следует, что ООО «Военная экология» выкупила у местной администрации землю за 230 тысяч рублей. Ее следует вернуть в муниципальную собственность, считает истец.
«Прокуратура требует признать недействительной сделку между ООО „Военная экология“ и администрацией Октябрьского округа. Муниципалитету должны быть возвращены средства, полученные в результате купли-продажи», — приводит выдержки из судебных материалов издание «Коммерсант-Прикамье». При этом основания для предъявления иска не раскрываются.
Арбитраж, рассмотрев ходатайство надзорного органа, применил обеспечительные меры: компании запрещено вносить какие-либо изменения в Единый государственный реестр недвижимости в отношении спорного участка до рассмотрения дела по существу. В свою очередь, представители ООО подали заявление о применении срока исковой давности.
По информации Rusprofile, «Военная экология» занимается ликвидацией последствий загрязнений и отходов. Ее учредителями являются пять физических лиц. Выручка предприятия за прошлый год составила 28,2 млн рублей, а чистая прибыль — 429 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!