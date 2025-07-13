В Первоуральске (Свердловская область) подросток без прав проигнорировал требование полиции остановиться. Началась погоня, в результате которой ребенок влетел в патрульную машину. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«При движении по улице Орджоникидзе водитель не остановился по требованию сотрудников ДПС, после чего при маневрировании допустил столкновение с патрульным автомобилем, съехал в кювет и опрокинулся», — рассказали в ведомстве. Выяснилось, что питбайк был без регистрации.
У подростка была пассажирка — 19-няя девушка. В результате ДТП ее увезли в больницу для осмотра. На «гонщика» составили четыре административных протокола. Матери подростка выписали штраф в 30 тысяч рублей.
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