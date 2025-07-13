13 июля 2025
12 июля 2025

В Первоуральске подросток, удирая от полиции, влетел в патрульную машину. Фото

В Первоуральске подросток на питбайке пытался скрыться от полиции
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате погони подростку выписали четыре штрафа
В результате погони подростку выписали четыре штрафа Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) подросток без прав проигнорировал требование полиции остановиться. Началась погоня, в результате которой ребенок влетел в патрульную машину. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«При движении по улице Орджоникидзе водитель не остановился по требованию сотрудников ДПС, после чего при маневрировании допустил столкновение с патрульным автомобилем, съехал в кювет и опрокинулся», — рассказали в ведомстве. Выяснилось, что питбайк был без регистрации.

У подростка была пассажирка — 19-няя девушка. В результате ДТП ее увезли в больницу для осмотра. На «гонщика» составили четыре административных протокола. Матери подростка выписали штраф в 30 тысяч рублей.

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В Первоуральске (Свердловская область) подросток без прав проигнорировал требование полиции остановиться. Началась погоня, в результате которой ребенок влетел в патрульную машину. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. «При движении по улице Орджоникидзе водитель не остановился по требованию сотрудников ДПС, после чего при маневрировании допустил столкновение с патрульным автомобилем, съехал в кювет и опрокинулся», — рассказали в ведомстве. Выяснилось, что питбайк был без регистрации. У подростка была пассажирка — 19-няя девушка. В результате ДТП ее увезли в больницу для осмотра. На «гонщика» составили четыре административных протокола. Матери подростка выписали штраф в 30 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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