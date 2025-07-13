13 июля 2025

Сенатор Грэм* анонсировал пошлины в 500%

Грэм заявил о принятии самых существенных санкций против РФ в истории США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый президент сможет ввести санкции до 500%.
Новый президент сможет ввести санкции до 500%. Фото:

В Америке готовится новый законопроект, который позволит будущему президенту страны вводить тарифы до 500% против государств, поддерживающих Россию. Об этом сообщил сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Это будет кувалда в руках Трампа для удара по России», — приводит слова политика издание «Ведомости». Он отметил, что в период предыдущей администрации Трампа были введены тарифы в отношении различных государств, однако для России, по его словам, сохранялась определенная гибкость. Сейчас же сенатор подчеркнул, что «эта дверь вот-вот закроется».

Также сенатор назвал нынешний этап «поворотным моментом» в ситуации вокруг Украины. Он сообщил, что США намерены направить в Европу рекордные объемы вооружения, которые, по его словам, должны оказать существенную поддержку Украине. Грэм выразил уверенность, что такие меры усилят давление на Москву и позволят изменить динамику конфликта на украинской территории.

Ранее сенатор Грэм уже инициировал рассмотрение в Сенате США законопроекта о введении жестких санкций против России, а также Индии и Китая за покупку российских энергоресурсов. Документ предусматривает введение тарифов до 500% на импорт товаров из стран, продолжающих сотрудничество с Москвой, и предоставляет президенту США расширенные полномочия для реализации санкционной политики.

*Линдси Грэм внесен в России в список террористов и экстремистов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Америке готовится новый законопроект, который позволит будущему президенту страны вводить тарифы до 500% против государств, поддерживающих Россию. Об этом сообщил сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «Это будет кувалда в руках Трампа для удара по России», — приводит слова политика издание «Ведомости». Он отметил, что в период предыдущей администрации Трампа были введены тарифы в отношении различных государств, однако для России, по его словам, сохранялась определенная гибкость. Сейчас же сенатор подчеркнул, что «эта дверь вот-вот закроется». Также сенатор назвал нынешний этап «поворотным моментом» в ситуации вокруг Украины. Он сообщил, что США намерены направить в Европу рекордные объемы вооружения, которые, по его словам, должны оказать существенную поддержку Украине. Грэм выразил уверенность, что такие меры усилят давление на Москву и позволят изменить динамику конфликта на украинской территории. Ранее сенатор Грэм уже инициировал рассмотрение в Сенате США законопроекта о введении жестких санкций против России, а также Индии и Китая за покупку российских энергоресурсов. Документ предусматривает введение тарифов до 500% на импорт товаров из стран, продолжающих сотрудничество с Москвой, и предоставляет президенту США расширенные полномочия для реализации санкционной политики. *Линдси Грэм внесен в России в список террористов и экстремистов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...