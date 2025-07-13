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11 июля 2025

Из-за ухудшения погоды главная переправа ЯНАО работает в ограниченном режиме

© Служба новостей «URA.RU»
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На линии ходят всего два парома
На линии ходят всего два парома Фото:

Переправа Салехард — Лабытнанги перешла в режим ограниченной работы — на линии ходят два парома. Такие данные предоставил бот «Переправа ЛБТ-СХД».

«Переправа работает в ограниченном режиме. На линии два парома», — написано в telegram-канале «Переправа ЛБТ-СХД».

Скорее всего такие меры были приняты из-за ухудшения погодных условий в регионе. Сейчас в Салехарде 10,6 градусов, ветер 5,1 метров в секунду с порывами до 7,1 метров в секунду.

В ЯНАО 13 июля бушевал штормовой ветер. Его порывы достигали до 20 метров в секунду. Также шел сильный дождь и гремела гроза

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Переправа Салехард — Лабытнанги перешла в режим ограниченной работы — на линии ходят два парома. Такие данные предоставил бот «Переправа ЛБТ-СХД». «Переправа работает в ограниченном режиме. На линии два парома», — написано в telegram-канале «Переправа ЛБТ-СХД». Скорее всего такие меры были приняты из-за ухудшения погодных условий в регионе. Сейчас в Салехарде 10,6 градусов, ветер 5,1 метров в секунду с порывами до 7,1 метров в секунду. В ЯНАО 13 июля бушевал штормовой ветер. Его порывы достигали до 20 метров в секунду. Также шел сильный дождь и гремела гроза
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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