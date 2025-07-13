Из-за ухудшения погоды главная переправа ЯНАО работает в ограниченном режиме

На линии ходят всего два парома
Переправа Салехард — Лабытнанги перешла в режим ограниченной работы — на линии ходят два парома. Такие данные предоставил бот «Переправа ЛБТ-СХД».
«Переправа работает в ограниченном режиме. На линии два парома», — написано в telegram-канале «Переправа ЛБТ-СХД».
Скорее всего такие меры были приняты из-за ухудшения погодных условий в регионе. Сейчас в Салехарде 10,6 градусов, ветер 5,1 метров в секунду с порывами до 7,1 метров в секунду.
В ЯНАО 13 июля бушевал штормовой ветер. Его порывы достигали до 20 метров в секунду. Также шел сильный дождь и гремела гроза
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