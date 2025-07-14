Сотни машин не могут проехать через Крымский мост

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани зафиксировано скопилось 960 автомобилей. Об этом сообщил telegram-канал, информирующий о транспортной ситуации на автоподходах к мосту.
«В очереди со стороны Тамани находится 960 транспортных средств». — говорится в сообщении telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация». Там уточнили, что ожидание составляет около трех часов. Со стороны Керчи скопления транспорта перед контрольно-пропускным пунктом отсутствуют.
Утром 13 июля на обеих сторонах Крымского моста в ожидании проезда находилось почти 1,4 тысячи автомобилей. К 07:00 в очереди стояли 1,1 тысячи машин, а к 09:00 их количество увеличилось примерно на 300, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.