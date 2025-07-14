Сотни машин не могут проехать через Крымский мост

На подъезде к Крымскому мосту скопилось 960 автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ожидание в пробке составляет около трех часов
Ожидание в пробке составляет около трех часов Фото:

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани зафиксировано скопилось 960 автомобилей. Об этом сообщил telegram-канал, информирующий о транспортной ситуации на автоподходах к мосту. 

«В очереди со стороны Тамани находится 960 транспортных средств». — говорится в сообщении telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация». Там уточнили, что ожидание составляет около трех часов. Со стороны Керчи скопления транспорта перед контрольно-пропускным пунктом отсутствуют.

Утром 13 июля на обеих сторонах Крымского моста в ожидании проезда находилось почти 1,4 тысячи автомобилей. К 07:00 в очереди стояли 1,1 тысячи машин, а к 09:00 их количество увеличилось примерно на 300, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани зафиксировано скопилось 960 автомобилей. Об этом сообщил telegram-канал, информирующий о транспортной ситуации на автоподходах к мосту.  «В очереди со стороны Тамани находится 960 транспортных средств». — говорится в сообщении telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация». Там уточнили, что ожидание составляет около трех часов. Со стороны Керчи скопления транспорта перед контрольно-пропускным пунктом отсутствуют. Утром 13 июля на обеих сторонах Крымского моста в ожидании проезда находилось почти 1,4 тысячи автомобилей. К 07:00 в очереди стояли 1,1 тысячи машин, а к 09:00 их количество увеличилось примерно на 300, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...