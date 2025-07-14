Стало известно, когда в России подешевеют некоторые продукты

Экономист Суетин: овощи в российских магазинах подешевеют на 10-20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Снизятся цены на морковь, капусту, свеклу, картофель, томаты
Снизятся цены на морковь, капусту, свеклу, картофель, томаты Фото:

Овощи в российских магазинах подешевеют на 10–20% в августе. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин. 

«Во второй половине августа вполне можно ожидать снижение цен на плодоовощную продукцию. <...> Снижение может составить 10–20%», — рассказал Суетин в ходе беседы с  «Газетой.Ru». 

Экономист спрогнозировал, что снизятся цены на морковь, капусту, свеклу, картофель, томаты и яблоки. Молоко также подешевеет, но всего на 2–3%. В то же время говядина и свинина подорожают на 3–4%, а непродовольственные товары первой необходимости — на 3–5%.

Ранее аналитики прогнозировали, что в 2025 году кофе может подорожать на 40% из-за неблагоприятной погоды в главных странах-производителях — Бразилии и Вьетнаме. Стоимость чашки кофе в России может достигнуть 500 рублей, передает «Национальная служба новостей».

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Овощи в российских магазинах подешевеют на 10–20% в августе. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин.  «Во второй половине августа вполне можно ожидать снижение цен на плодоовощную продукцию. <...> Снижение может составить 10–20%», — рассказал Суетин в ходе беседы с  «Газетой.Ru».  Экономист спрогнозировал, что снизятся цены на морковь, капусту, свеклу, картофель, томаты и яблоки. Молоко также подешевеет, но всего на 2–3%. В то же время говядина и свинина подорожают на 3–4%, а непродовольственные товары первой необходимости — на 3–5%. Ранее аналитики прогнозировали, что в 2025 году кофе может подорожать на 40% из-за неблагоприятной погоды в главных странах-производителях — Бразилии и Вьетнаме. Стоимость чашки кофе в России может достигнуть 500 рублей, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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