Украинская армия пыталась атаковать пять российских регионов ночью

За ночь российские силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников
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Больше всего дронов сбили над Орловской областью
Больше всего дронов сбили над Орловской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В течение минувшей ночи российские средства ПВО уничтожили 11 беспилотников, запущенных с территории Украины, над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«В течение прошедшей ночи в период с 20.30 мск до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что над Орловской областью сбили шесть дронов, над Брянской — два, над Курской область, Республикой Крым и акваторией Черного моря — по одному.

Ранее в Белгороде обновили систему оповещения из-за увеличения атак украинских беспилотников. При угрозе прозвучит минутная сирена, затем последует голосовое сообщение «Опасность атаки БПЛА». Об окончании опасности жителей проинформируют через громкоговорители, передает «Национальная служба новостей».

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В течение минувшей ночи российские средства ПВО уничтожили 11 беспилотников, запущенных с территории Украины, над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «В течение прошедшей ночи в период с 20.30 мск до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что над Орловской областью сбили шесть дронов, над Брянской — два, над Курской область, Республикой Крым и акваторией Черного моря — по одному. Ранее в Белгороде обновили систему оповещения из-за увеличения атак украинских беспилотников. При угрозе прозвучит минутная сирена, затем последует голосовое сообщение «Опасность атаки БПЛА». Об окончании опасности жителей проинформируют через громкоговорители, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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