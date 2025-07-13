Грибники пожаловались на мух
Любителей тихой охоты в Пермском крае атакуют теплокровные паразиты под названием оленьи кровососы. Пост о большом количестве мух появился в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».
«Вот такие насекомые нас атаковали. Лезут в волосы. Вроде не кусают, но их много. Муж около 10 штук снял. Кто-то знает, что это за чудовище», — задалась вопросом Ольга Яковлева.
Ей ответили, что это олений кровосос или лосиная муха. В некоторых случаях кусает человека. Может быть переносчиком болезни Лайма.
Мухи напали на грибников
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!