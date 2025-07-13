13 июля 2025

Пермских грибников атаковали оленьи кровососы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибники пожаловались на мух
Грибники пожаловались на мух Фото:

Любителей тихой охоты в Пермском крае атакуют теплокровные паразиты под названием оленьи кровососы. Пост о большом количестве мух появился в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такие насекомые нас атаковали. Лезут в волосы. Вроде не кусают, но их много. Муж около 10 штук снял. Кто-то знает, что это за чудовище», — задалась вопросом Ольга Яковлева.

Ей ответили, что это олений кровосос или лосиная муха. В некоторых случаях кусает человека. Может быть переносчиком болезни Лайма.

Мухи напали на грибников
Мухи напали на грибников
Фото:

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Любителей тихой охоты в Пермском крае атакуют теплокровные паразиты под названием оленьи кровососы. Пост о большом количестве мух появился в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «Вот такие насекомые нас атаковали. Лезут в волосы. Вроде не кусают, но их много. Муж около 10 штук снял. Кто-то знает, что это за чудовище», — задалась вопросом Ольга Яковлева. Ей ответили, что это олений кровосос или лосиная муха. В некоторых случаях кусает человека. Может быть переносчиком болезни Лайма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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